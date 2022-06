Es el momento de apostar por las instalaciones de autoconsumo solar para ahorrar costes energéticos. Tanto en los tejados de fábricas como en bloques de viviendas. Así lo creen los participantes en la Mesa de Redacción organizada por Mediterráneo y BBVA, dedicada a aportar luz sobre un tema que cada día gana protagonismo en las agendas informativas.

Son varios los factores que explican el auge de estas inversiones. Uno de ellos es la concienciación por las energías no contaminantes. A ello se suman una industria fotovoltaica madura y las ventajas económicas. En un tiempo marcado por la escalada de costes de la electricidad, agravada por la guerra en Ucrania, las instalaciones solares tienen unos costes estables y muy competitivos.

A estas circunstancias se suma una oportunidad única: la posibilidad de disponer de fondos europeos Next Generation, así como las cada vez mayores facilidades técnicas y de financiación. El delegado de Iberdrola en la Comunitat, Iban Molina, detalló que en este tiempo postpandemia «ha estallado el autoconsumo, porque la gente se ha dado cuenta de que es la solución?. Por su parte, el director de desarrollo de negocio de Elektrosol, David Braina, comentó que la pandemia, «lejos de generar un parón, fue un propulsor del autoconsumo».

El concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló, Fernando Navarro, afirmó que esta fórmula «es el principal mecanismo para que el cambio energético sea efectivo». Pero, ¿hablamos de una moda o realmente sale a cuenta?. Así lo formuló José Luis Valencia, director de Mediterráneo y moderador del encuentro. La respuesta fue unánime: sí.

El director del centro de banca de clientes de BBVA en Castellón, Pere Aldama, señaló que esta entidad, a la hora de financiar proyectos de sus clientes «busca modelos que se ajusten a todos», y en el caso de tener placas en edificios, plantean «anticipar ayudas para que el coste inicial sea menor».

Ventaja rápida

Uno de los datos más sorprendentes tiene que ver con el tiempo que cuesta amortizar las inversiones. Con el actual coste de la electricidad, las instalaciones de autoconsumo se pueden dar por pagadas en apenas cinco años. Iban Molina detalló que con los precios del momento «hay casos en el que se amortiza en tres y dos años; y en la mayoría se paga en apenas cinco años, mientras que la vida útil de las instalaciones alcanza los 25».

Una de las grandes preocupaciones expuestas en la mesa es la sensación de que hay un despliegue a dos velocidades. David Braina mencionó que las placas en industrias «crecen a un nivel exponencial, y también hay cada vez más instalaciones en viviendas unifamiliares, pero es más complicado en bloques de pisos, porque hay que ver la superficie disponible y el reparto de la electricidad generada entre los vecinos». Iban Molina desgranó que de las 20.000 instalaciones en la Comunitat «solo 101 son colectivas», por lo que hay que incidir en sacar todo el provecho en este campo.

Una de las posibles soluciones es la fórmula de las comunidades energéticas locales, que el Ayuntamiento de Castelló impulsa. Se trata de una agrupación de vecinos que, ubicados en un radio de distancia de 500 metros , permiten compartir tejados, inversiones y uso de la electricidad.

Finalmente se puso de manifiesto la necesidad de armonizar normativas y restar complejidad a los procesos para que los vecinos interesados den el paso y apuesten por el autoconsumo.

IBÁN MOLINA (Iberdrola): "A finales de este 2022 duplicaremos el número de estas instalaciones"

El concepto de descarbonización ha pasado a ser de uso habitual, debido a los numerosos retos que tiene la economía para reducir emisiones. El delegado territorial de Iberdrola en la Comunitat, Iban Molina, explicó que las iniciativas de autoconsumo «tienen mucho recorrido por delante», con un auge que parece imparable. Por cumplir con la agenda medioambiental y por economía. «Generar tres kilovatios de potencia tiene un coste de 3.000 euros y se amortiza en tres años», contó. Además, «al cierre del 2021 había 15.000 instalaciones de autoconsumo en la Comunitat, y en el primer trimestre de este año hay ya 5.000 más, por lo que a finales de este 2022 duplicaremos las que teníamos».

En el caso de Iberdrola «disponemos del servicio Smart Solar, que se puede consultar en nuestra web, que incluso tiene una herramienta para seleccionar la cubierta de su casa y obtener un presupuesto orientativo». Además, incidió en que junto al BBVA «hay un acuerdo para canalizar estas iniciativas». De paso recordó que su compañía «tiene tres proyectos de eólica y cuesta mucho obtener las licencias; hay que agilizar y el momento es ahora».

DAVID BRAINA (Elektrosol): "Pocas veces encontraremos tantos factores tan positivos como ahora"

La empresa a la que representa, Elektrosol, está a punto de cumplir la mayoría de edad. «El 4 de junio cumplimos 18 años, por lo que no somos una empresa que ha surgido al calor del boom de las renovables», expuso David Braina. Hace unos años «la gente no veía prioritario hacer una instalación solar, pero a partir del 2019 y los hechos ocurridos en los últimos tiempos han hecho explotar este tema».

De sus experiencias con clientes industriales sacó conclusiones sobre la diferencia de la factura eléctrica con autoconsumo o sin él. «Gente que decía que eso no era necesario pagaba 25.000 euros de luz en octubre y ahora van por los 121.000; con eso está todo dicho», comentó.

Braina incidió en que hay varios tipos de ayudas que con compatibles, unido a los fondos europeos y las opciones de financiación de los bancos. «Pocas veces encontraremos tantos factores positivos como en estos momentos, y no tenerlo en mente es no tener conciencia», valoró. Remarcó que la burocracia «ha mejorado gracias a las declaraciones responsables, pero luego nos encontramos con técnicos que no conocen la normativa más reciente», lo que hace necesario simplificar trámites.

FERNANDO NAVARRO (Ayuntamiento de Castelló): "Un acuerdo de vecinos es un reto de sociólogos más que de ingenieros"

El Ayuntamiento de Castelló es uno de los tantos de la provincia que ha iniciado el camino de fomentar las comunidades energéticas locales. En las últimas semanas ya se han mantenido encuentros para lograr que sus participantes puedan tener una reducción sensible en la factura con el uso del sol. El concejal de Transición Ecológica, expuso que no siempre es fácil poner de acuerdo a los propietarios de una comunidad, debido a que cada uno tiene una serie de necesidades y gastos eléctricos, por lo que «poner de acuerdo a vecinos es más un reto de sociólogos que de ingenieros», porque hay alternativas técnicas viables.

Reconoció que a día de hoy «existe una maraña burocrática y de gestión vecinal, pero lo primero que se puede hacer es contactar con el Ayuntamiento de Castelló, saber cuál es la superficie y la potencia que se quieren proyectar y un equipo que dinamice». En cuanto al decreto de la Generalitat que pretende desatascar las renovables, Navarro mostró matices críticos, sobre todo en lo que respecta al uso de terrenos rústicos, pero reconoce que las plantas son necesarias. «Hay que acelerar, pero a la vez ordenar», expuso.

PERE ALDAMA (BBVA): "Fomentar la energía renovable es una acción estratégica"

Los agentes económicos tienen una parte importante de protagonismo para lograr los objetivos de descarbonización de la economía cara al año 2050. Así lo cree el director del centro de banca de clientes de BBVA en Castellón, Pere Aldama. «Fomentar las renovables es una acción estratégica por varios motivos, como la cantidad de horas de sol en la provincia, lo que nos puede ayudar a resolver la dependencia energética; además la fotovoltaica es una industria madura y con mucha experiencia, por lo que estamos convencidos de la fiabilidad de las inversiones».

En cuanto al papel de la entidad a la que representa, Aldama dijo que BBVA «no solo quiere ser un acompañante financiero, sino estar desde el momento de la concienciación, la formalización y en la ayuda a los clientes para la gestión de ayudas y subvenciones». Por ello, «un cliente de nuestro banco puede ir a cualquier oficina y les daremos un servicio integral gracias a los acuerdos que tenemos con partners estratégicos como Iberdrola», que incluyen diferentes modalidades de financiación con condiciones especiales para facilitar a los interesados a dar el paso e instalar placas fotovoltaicas para el consumo propio.