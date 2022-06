Interinos en Castellón / «Llevo casi 29 años de interina y no sé si podré mantener mi plaza actual»

La llamada 'ley Iceta' obliga a las administraciones públicas a reducir la tasa de interinos al 8% antes del 31 de diciembre del 2024. En esa situación se encuentran miles de personas en Castellón.

Mª Carmen Gómez - Función pública

Interina en el mismo puesto de trabajo desde el mes de septiembre del ya lejano año 1993, María Carmen Gómez observa ahora con cierta preocupación un proceso de estabilización que, considera, «a los que menos va a beneficiar es a los puestos bajos de la administración». Gómez tiene la categoría C1 y trabaja para el ente autonómico, en Función Pública y en Castelló. «Llevo casi 29 años de interina y ahora no sé si podré mantener mi plaza actual», asevera.

Anteriormente no pudo consolidar su plaza «porque no salían convocatorias». «El primer examen lo hice el año pasado, pero lógicamente no es lo mismo estudiar cuando empecé, que tenía 30 años, que ahora que tengo casi 60», lamenta. «No veo mucho interés en que nos quedemos los que ya estamos, no es una consolidación para que se queden los que ya están porque cualquier otra persona puede optar y los años que llevamos trabajando no priman tanto como deberían», apunta al respecto Gómez.

Con ese temor, y tal y como hará «la mayoría», «me presentaré a todas las plazas que me permita mi categoría y a todas las administraciones disponibles». En el proceso vaticina aglomeración de candidatos para tanto puesto: «Va a ser un caos».

Rosana Seguer - Ayuntamiento de Castelló

Rosana Seguer lleva desde 2004 como interina en el Ayuntamiento de Castelló. Son 18 años sin que su plaza haya salido en oferta de empleo público, algo que sucederá durante el proceso que ya está en marcha.

Durante todo este tiempo, explica, «desde que empecé a estudiar me ha cambiado hasta dos veces la ley» y ha vivido «con temor e incertidumbre por lo que pudiera pasar». «Cuando se mueve todo y ves que la plaza va a salir, se pasa mal», añade Seguer. «No es lo mismo tener 36 años que 55, no tienes la misma capacidad para estudiar y te cuesta muchísimo. Cuando eres joven tienes el hábito y la dinámica, pero ahora has de compaginar la familia, los estudios y el trabajo, porque no vas a dejar de trabajar», indica Rosana Seguer, que es también delegada de personal e igualdad en UGT.

Este tiempo de demora ha supuesto para el personal interino la obligación de «reciclarnos durante años» y «estar siempre con el ¡ay!, es algo que te causa ansiedad y estrés». Seguer indica que la problemática condiciona los planes vitales de las personas afectadas, pero valora que ahora «durante la negociación ha habido mucha empatía por parte de todos», y ve con buenos ojos este proceso que permitirá «al fin» reducir la temporalidad.