El rugido del conocido león que da imagen al Rototom Sunsplash volverá a escucharse del 16 al 22 de agosto con las actuaciones de más de 80 artistas, gran parte de ellos del panorama internacional, pues provienen de más de 20 países.

Benicàssim volverá a convertirse en capital del reggae al mantener el certamen toda su filosofía y la esencia que lo define. Para ello, el Rototom ha vuelto a convocar a su fiel público para apuntar a las cifras de asistencia precovid, con más de 200.000 personas.

La música jugará un papel central con un completo cartel. Los exponentes de la dinastía Marley, los hijos de Bob Damian Jr. Gong Marley y Julian Marley (junto a The Uprising), el único miembro del clan nacido en Inglaterra y que se ha mantenido fiel al compromiso de su padre con el reggae roots rock fundacional, se suman a esta edición del reencuentro.

Múltiples estilos

No faltará Burning Spear (Winston Rodney), el cantante jamaicano de roots reggae por excelencia, pero también otras grandes apuestas del género como Luciano, Black Uhuru, The Abyssinians, Max Romeo, Clinton Fearon o Sly Dunbar and The Revolutionaries. Eso sí, la mezcla de culturas y convivencia que caracteriza la experiencia del Rototom hará acto de presencia en el apartado musical con otros estilos como el ska, con The Skatalities, el dub con O.B.F., el dancehall con Sean Paul y la cumbia con La Dame Ban.

Espacio habrá además para artistas más cercanos, como Mala Rodríquez, quien traerá su hip hop, o el grupo de Ontinyent Auxili, con su música en valencià.

Recuerdo a las leyendas

La edición del reencuentro incorporará un sentido homenaje a las leyendas del reggae que apagaron su voz a lo largo de toda la pandemia.

Y es que, la experiencia del Rototom va siempre más allá de la música, por lo que a la gran cantidad de conciertos siempre hay que sumar su propuesta gastronómica, los talleres culturales centrados en el público más familiar o las ponencias que desde un punto de vista crítico abordan diferentes temas de actualidad.

Entradas

Los abonos para toda la semana del festival pueden adquirirse todavía en su página web desde 190 euros o 230 si se incluye la acampada. También hay disponibles entradas para una única jornada por 38 euros más los correspondientes gastos de gestión.