El Ministerio de Industria puso fecha al pago de las ayudas del Gobierno a las empresas de la cerámica de Castellón, dentro del paquete de medidas aprobado en marzo para hacer frente a los efectos de la crisis energética y la guerra en Ucrania. El día marcado era el 3 de junio, pero tal y como constata la patronal que agrupa a los fabricantes del sector, Ascer, la inyección de dinero aún no ha llegado. Algo que ha generado "cierto nerviosismo en el sector", como expuso el secretario general de la asociación, Alberto Echavarría.

El mismo representante de Ascer también puso de manifiesto la demora en la plasmación de las medidas. "Los meses van pasando sin que realmente se hayan implementado medidas de apoyo a los sectores económicos afectados. La evolución de los precios del gas continúa en niveles muy altos y las perspectivas no son de mejora", comentó. Hace más de dos meses que se anunciaron las medidas sin que hayan tenido efecto práctico en las industrias, aquejadas de los elevados sobrecostes y con numerosos ERTE en marcha.

Las explicaciones

El Ministerio de Industria se ha encargado de dar novedades sobre este paquete de ayudas directas, cuantificado en 125 millones de euros, que la cerámica comparte con otros sectores como el papel y el vidrio. Pero no es este departamento del Ejecutivo el encargado de tramitar las peticiones y ordenar los pagos, sino la Agencia Tributaria.

Las razones dadas por este organismo para explicar la demora en las transferencias tiene que ver con que aún se están gestionando. "Las solicitudes de ayuda a la industria gasintensiva están siendo tramitadas con normalidad. En cualquier caso, la referencia al 3 de junio no es del todo exacta, pues los pagos no pueden realizarse en tanto no concluya la tramitación, y en particular, cuando se han precisado requerimientos de información, no puede tener lugar sin valoración previa de los documentos aportados por los interesados", mencionaron. Por el momento no se sabe cuándo acabará el proceso.

Características

Según el Ministerio de Industria, podían acogerse hasta 1.600 empresas de los sectores industriales incluidos, y que se caracterizan por hacer un uso intensivo del gas natural. En el caso de la cerámica, la aportación es de 5.000 euros por trabajador de la empresa, con un tope máximo de 400.000 euros para cada compañía solicitante.

Según la información aportada por la Agencia Tributaria, se han recibido 830 solicitudes para esta medida, aunque de ellas son 101 las dedicadas a los productos cerámicos. Un apartado que incluye a los fabricantes de baldosas, pero también a los que elaboran ladrillos.

Sectores excluidos

La ayuda arrancó con controversia, ya que las fábricas de fritas y esmaltes cerámicos se quedaron fuera de la medida, pese a que también fabrican con un elevado consumo de gas. Hubo contactos por parte de la patronal que los representa, Anffecc, pero no hubo resultado. Además, Ascer ha revelado que hay otro segmento de la actividad azulejera, el de las empresas atomizadoras independientes, que también se han quedado fuera.

Por parte de la Generalitat, el plan Reactiva contempla ayudas para aquellas empresas que se han quedado fuera del paquete estatal. El Consell indica que estas aportaciones se concretarán cuando se resuelva el plan del Gobierno, de modo que aún no se conoce cómo se canalizarán estas aportaciones