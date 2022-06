El parón de la obra amenaza con eternizar la reforma de Urgencias del General de Castelló

La amenaza de una tercera licitación de la obra con los retrasos que esto conllevaría se cierne sobre la reforma y ampliación de Urgencias del Hospital General de Castelló. La petición de una modificación de contrato, por parte de la adjudicataria Vialterra, plantea un futuro más que incierto para una actuación de máxima necesidad en la provincia dada la falta de espacio que sufre desde hace años este servicio asistencial.

Lo único que sí está claro es que la paralización que sufren las obras desde hace semanas, tras haber concluido la primera fase, imposibilitará el cumplimiento del plazo de ejecución fijado en más de dos años. Si no había ningún contratiempo el proyecto no iba a estar listo hasta finales del 2024, una fecha que ahora es más que posible que no se cumpla.

Posible revisión de precios

El abogado castellonense experto en asuntos de contratación pública Christian Fabregat explica que resulta fundamental saber cuanto antes en qué términos y motivos la empresa solicita una modificación de contrato. Si la petición estuviera motivada por el incremento de costes debido al aumento de los precios de los materiales de construcción, la Conselleria de Sanitat estaría obligada a aceptar, especialmente teniendo en cuenta el decreto elaborado por el Gobierno central tras la crisis provocada por la guerra de Ucrania donde se contempla esta posibilidad. Sin duda, en todo este proceso abierto esta sería una de las mejores opciones dado que la obra proseguiría sin problemas, aunque, según Fabregat, «este proceso no se resuelve en menos de unos cuatro meses».

Tercera licitación

También podría producirse una rescisión del contrato acordada que abocara a la Conselleria a una nueva licitación de las obras, que sería la tercera, dado que la primera se suspendió cuando estaba casi la adjudicación resuelta por el estallido de la pandemia. Ahora hace un año volvió a salir a concurso público, en verano se adjudicó a Vialterra, y en noviembre empezaron los trabajos. Por tanto, toda la burocracia derivada de la licitación supondría unos seis meses de media teniendo en cuenta este antecedente.

En este sentido, desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la Comunitat apuntaron que hay un procedimiento de licitación de extremada urgencia donde los plazos son mucho más rápidos.

Tribunales

Otra posibilidad, que supondría el peor de los escenarios, es que las divergencias en cuanto a la rescisión del contrato tuvieran que resolverse en un juzgado con el retraso que esto supondría.