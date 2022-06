Los castellonenses viajan de nuevo al extranjero con precios "por las nubes"

Primer verano en Castellón sin restricciones por el covid. Los castellonenses tienen ganas de volver a viajar por España, Europa y algunos países donde ya no existen las restricciones de cuarentenas y PCR como sí había hace un año. Las agencias constatan más interés, ventas de vacaciones a niveles de prepandemia pero, eso sí, la inflación, el coste de la energía y de los carburantes ha disparado los precios para esta campaña estival por las nubes. Lo nunca visto.

El presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Castellón y al frente de Viajes Tirado, Diego Tirado, explica que «demanda hay bastante» y «se está moviendo, la gente tiene muchas ganas de viajar y se está recuperando la venta casi a niveles precovid». Con todo, los viajes están más caros, «sobre todo, los meses punta, de julio y agosto, son precios potentes, tanto las tarifas aéreas como hoteles, que en España se han encarecido pero menos que en el extranjero».

"Hace dos años que no viajamos. Si ha subido, da igual"

«La gente se sorprende al ver estos precios pero la mayoría decide contratar igual. Quien tiene claro el destino ni lo cambia. Nos dice: ‘Hace dos años que no salimos y tenemos ganas. Da igual’», explica Tirado. La duración de las estancias es «la de siempre, entre cuatro días y una semana de media».

Respecto al verano del 2021, «en este todo ha cambiado al 100% porque a nivel internacional ya hay muchos destinos abiertos, no piden cuarentenas, etc. Excepto Asia, que aún cuesta vender, el resto del mundo se está vendiendo como antes del covid. Eso sí, con los suplementos aéreos tan altos, aunque haya paquetes cerrado, como a Estambul (Turquía), son más caros, y con todo, se están contratando mucho. «Lo más económico puede ser una semana por la costa española mientras no sea un hotel demasiado caro».

Meses con tendencia positiva: Magdalena y Pascua

Los últimos meses están siendo buenos para el sector, con ventas ya en ascenso «en Magdalena y Semana Santa» y ahora, para verano, se añadirá también «gente a última hora, que está esperando a ver cómo evoluciona todo».

Desde Viajes El Corte Inglés en Castellón coinciden en que «hay mucho tráfico de clientes, que realizan muchas peticiones de presupuestos y con una aceptación muy elevada de los mismos». «Se gasta más que en Semana Santa o años anteriores: El importe es mayor y la duración también», añaden. «Ante la actual situación, por el descenso del riesgo del covid y las ganas que tienen los clientes de viajar, la mayoría de las solicitudes son para destinos internacionales», completaron.

En Resertours Viajes, Fermín Puig reiteró la tónica positiva: «La demanda es muchísima, más que antes del covid; y las ventas, precoronavirus, con interés por España y el extranjero, aunque se dan cuenta de que los precios han subido muchísimo: más de un 20%».

Pocos restaurantes disponibles para grupos

«Además, es muy difícil encontrar restaurantes para grupos porque no tienen personal suficiente y como hay tanta demanda pues también están subiendo los precios. Pero igual se vende», agrega Puig. De precios «no recuerdo un año así, nunca. Hay hoteles de Madrid que costaban 150 euros la noche y en estos momentos por menos de 250 no encuentras uno de cuatro estrellas para un sábado».

Hay clientes que deciden ajustar el presupuesto e irse tres o cuatro días en lugar de la semana, pero no renuncian. Otro perfil, de poder adquisitivo alto, no reajusta, sino que se gasta más en las vacaciones, igual jóvenes que mayores. Las familias sí buscan la economía. Eurodisney está por las nubes, pero una semana en la costa, cuesta menos. Con todo, antes estaba por 600 euros siete días en el litoral y ahora por 1.000.

Otro profesional de Resertours Viajes, dedicado a venta minorista, Manuel Lahuerta, explica cómo «la subida de precios se nota bastante. Los mayoristas sacaron hace tres meses folletos y ahora, al reservar, te añaden el suplemento por carburante de 80 ó 90 euros más, lo cual está dentro de la legislación. Y ocurre que reservas Caribe en febrero para viajar en junio y cuando sales te cobran el extra. Hace 14 ó 15 años sí pasó mucho lo del suplemento por otra crisis económica». Pese a todo, constata que los castellonenses tienen ganas de hacer «un buen viaje», aunque aún no se atreven a ir demasiado lejos y el precio influye. «Menorca puede costar 2.000 euros dos personas en un aparthotel; Eurodisney 3.900 por familia cuatro noches: preguntan mucho pero no todos se venden. Está por las nubes», concluye.