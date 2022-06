Los concursantes de Pasapalabra, uno de los programas estrella de Atresmedia, deben demostrar que tienen vastos conocimientos en múltiples ámbitos. No solo deben conocer el significado de las palabras más bizarras, también necesitan saber nombres o efemérides, y entre estas últimas preguntas, en un programa reciente, con la letra L, apareció una referencia a una emblemática construcción de la costa de Castellón.

❞𝐀𝐩𝐞𝐥𝐥𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐫𝐪𝐮𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐨́ 𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐍𝐮𝐥𝐞𝐬, 𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨́𝐧❞

Sin ningún fallo y a falta de tres letras para aspirar a llevarse el bote, al concursante le preguntaron por el apellido de la arquitecta que construyó el faro de Nules. Su expresión lo dijo todo. No tenía ni idea. Pero en esta localidad castellonense la conocen y muy bien. Blanca Lleó Fernández, entre otros méritos, es Académica de Número, adscrita a la Sección de Arquitectura y Bellas Artes de la Real Academia de Doctores de España.

La arquitecta explicó en su momento que escogió Nules para construir un faro en el contexto de un concurso nacional que planteaba la construcción de estas infraestructuras por todo el país, porque «era un entorno humanizado con les casetes, era una especie de núcleo urbano pero sin un espacio público y quería que el faro fuera algo más que un elemento de infraestructura técnica, debe ser un espacio referente para los ciudadanos, un espacio público».

La presencia de Lleó en Nules más allá de su obra, se ha ido intensificando en los últimos años de la mano de la asociación Platges de Nules, empeñada en reivindicar los valores patrimoniales del núcleo urbano marítimo, y el faro juego un papel indiscutible, pues se ha convertido en el referente que su construcción pretendía. A parte de organizar visitas guiadas, con la autorización de la autoridad portuaria, de quien depende, también se ha contado con Blanca Lleó para conocer detalles sobre cómo lo planificó.

Varias décadas después de su construcción, no hay fotografía para identificar la playa de Nules en la que no se tome como referencia el faro, en pleno centro. Seguramente, al concurso de Pasapalabra ya no se le olvidará el apellido de su autora, Blanca Lleó, en el municipio la tienen muy presente.