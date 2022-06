Vacaciones de verano: Los castellonenses eligen estos destinos 'top'

¿Dónde vas a poner rumbo estas vacaciones, desde Castellón? Quienes trabajan en el sector de las agencias de viajes, asesorando a sus clientes, tienen claros los destinos top de un verano que se aprecia de recuperación y vuelta a la normalidad, aunque con precios en máximos históricos. Se les escapa, eso sí, «quien viaja por libre, con su coche o mirando vuelos, que busca su alojamiento por internet».

En estos años todo ha cambiado y parece que se vuelve a la senda de crecimiento. Verano del 2019. Manuel Lahuerta, de Resertours Viajes, recuerda cómo aquella campaña estival, en Castellón, «se empezaban a vender viajes a Japón, a África (no es habitual porque son reservas de 8.000 euros por pareja a Zanzíbar), combinado de India con Maldivas, Canadá, Rusia,.. Íbamos a toda pastilla y no era cuestión de poder adquisitivo». Pero en marzo del 2020 llegó la pandemia y este estío fue nulo. El 2021 no fue mucho mejor. «Ahora este 2022 mejora, pero la gente aún está parada en el internacional de larga distancia», opina.

Sin noticias de Asia

Diego Tirado, de la patronal provincial de agencias de viajes, reflexiona y apunta que «Asia antes se vendía bastante, destinos como Tailandia. Pero ahora nadie pregunta por este continente asiático, aún con restricciones y donde todavía quedan países con cuarentenas o PCR obligatorias». Pero sí se vende muy bien EEUU, Caribe y capitales europeas sobre todo. «Eurodisney, como premio tras acabar el cole --aunque ha subido de precio bastante--, las islas Canarias y Baleares, se piden. También regresan los viajes de gente mayor con circuitos por España», añade. Si tuviera que definir un ránking, los favoritos de los castellonenses son: Eurodisney en París, capitales europeas, Riviera Maya y cruceros por el Caribe y países Bálticos; y por España, Canarias y Baleares.

Desde la agencia Resertours Viajes, Fermín Puig --que lleva el departamento de circuitos organizados-- resalta que «en España, para este verano, muchos castellonenses han contratado País Vasco y también la costa gallega está superdemandada». Y de internacional, pues «se están vendiendo muy bien los cruceros y algunas reservas para EEUU».

En general, Puig repasa que «los circuitos organizados cerrados son más caros que antes. Algunos viajes a larga distancia se van recuperando, como el que tiene previsto la semana que viene, en la que se irá como guía de un grupo de 40 personas a Estocolmo. En Europa ya no hay restricciones, han quitado ya las mascarillas, etc.»

Regresan Egipto y el Caribe

Viajes El Corte Inglés también hace un buen balance de cómo van las ventas para este verano en sus delegaciones en Castellón. Y concluye que los destinos preferidos por los castellonenses para pasar sus vacaciones este año son: los cruceros, Eurodisney en París, Egipto, Caribe y Estados Unidos; pues en su caso las estancias nacionales las han vendido «de manera muy residual». Otra voz del sector, la de Manuel Lahuerta, comparte que, en base a su atención al público castellonense hasta ahora, «los más demandados son islas Canarias, Baleares con Menorca, circuitos por España, Irlanda (1.400 euros un circuito), capitales europeas ida y vuelta (Amsterdam, Roma, París,... para tres o cuatro días con subidas de precios: si antes tenías un hotel 4 días en París por 1.200 euros, ahora vale 1.600). «Los grandes viajes, como Japón, Tailandia o Argentina todavía no se venden», concluyó.