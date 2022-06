La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha publicado en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatoria de las becas de comedor escolar a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para el próximo curso escolar 2022-2023.

El plazo para presentar las solicitudes es hasta la finalización del período de formalización de la matrícula el próximo 6 de julio. El documento de la convocatoria de estas becas se puede consultar en el siguiente enlace: consultar aquí.

Educación destinará un total de 75.425.000 euros para estas ayudas, lo que supone un aumento de 2 millones de euros con respecto al curso anterior, un 2,7% más. Estas ayudas permitirán sufragar durante el curso 2022-2023 el total o una parte del coste del servicio de comedor escolar del alumnado escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

En los últimos años, el presupuesto para las becas de comedor ha aumentado de manera progresiva desde el curso 2015-2016, en el que el presupuesto estaba fijado en 52 millones de euros. Desde el curso 2018-2019 se han superado en todas las convocatorias los 70 millones de euros asignados para estas becas.

Así, durante estos años el aumento de alumnado beneficiario se ha incrementado de los 95.000 de 2015-2016 a los 139.500 niños y niñas beneficiarios del curso que acaba de finalizar. En este curso 2021-2022 se han concedido 6.000 becas más con respecto al ejercicio anterior, lo cual supone un incremento del 4,5 % de personas beneficiarias.

Tramitación de la beca de comedor

Por cuarto año, las familias que tienen acceso al 'Web Familia', y que ya pidieron las becas de comedor el curso pasado, podrán acceder a esta aplicación informática para visualizar y descargar su borrador de solicitud de ayuda, en el que estarán pregrabados los datos que constan en poder de esta administración. Si las familias están de acuerdo con los datos facilitados, deben imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro donde estarán matriculadas durante el curso 2022-2023, sin necesidad de presentar la documentación.

No obstante, las familias que no sean usuarias del 'Web Familia', que recibieron la beca el curso anterior y que mantienen las mismas condiciones solo deben confirmar un borrador de solicitud con los datos que estén en poder de la Administración, y que lo deben solicitar en el centro donde estén escolarizados sus hijos e hijas. De esta manera, solo hay que confirmar el borrador de solicitud a partir del día siguiente al de su publicación de esta convocatoria en el DOGV.

El alumnado que no solicitó la beca el año pasado debe presentar tanto la solicitud como la documentación acreditativa que se requiera en el centro donde estará matriculado, a partir del día siguiente al de su publicación de la convocatoria y hasta la finalización del período de matrícula si continúa en el mismo centro, o bien durante el período de formalización de matrícula en el caso de que cambie de centro educativo.

Alumnado beneficiario

Podrá solicitar las ayudas el alumnado escolarizado en niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial o en el tercer nivel de Educación Infantil de primer ciclo de los centros que participan en el programa de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en colegios de Educación Infantil y Primaria de titularidad de la Generalitat.

La resolución establece el umbral máximo de renta para poder solicitar las ayudas, que para una familia de cuatro miembros queda establecido en 38.831 euros anuales, teniendo en cuenta la renta de 2021. Asimismo, se fija la baremación aplicable en función de la renta familiar anual disponible per cápita, que va desde los 20 puntos para una renta per cápita de un máximo de 393 euros hasta 1 punto para una renta per cápita de más de 7.467 euros.

También se valorarán las circunstancias socio-familiares especiales del alumnado, por lo que se concederán hasta un total de 2 puntos por ser alumnado de centros singulares de compensación de dificultades (1 punto); por la situación de desocupación del padre o madre o tutores (1 punto); por tener la condición de persona refugiada (1 punto); por ser hijo o hija de familia monoparental o familia numerosa de cualquier categoría (1 punto); por diversidad funcional de algún miembro de la familia igual o superior al 33 % (1 punto); porque el padre, madre o tutores tiene o tienen la condición de persona toxicómana, alcohólica o reclusa (1 punto), y por ser huérfano absoluto (2 puntos).

Por lo que respecta a la cuantía de las ayudas, el alumnado beneficiario percibirá hasta 4,25 euros diarios en el caso de que curse Educación Infantil, Educación Primaria y ESO; hasta 5,44 euros, en el caso de alumnado de Educación Especial, y hasta 12,25 euros, para escolarizados en escuelas hogar.

Beneficiarios directos

Se considerará beneficiario directo de la ayuda y, por tanto, recibirá el importe máximo el alumnado de la renta valenciana de inclusión, así como el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y el de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria que haya sido escolarizado obligatoriamente en un centro de un municipio diferente del de su residencia porque no haya en él oferta educativa.

También lo será el alumnado escolarizado en centros específicos de Educación Especial o en aulas específicas de Educación Especial, en centros ordinarios de titularidad de la Generalitat, privados concertados o de titularidad pública diferente de la Generalitat, así como los que se encuentran en situación de acogida familiar o residencial, de la misma manera que los hijos o hijas de familias acogedoras, los hijos e hijas de víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo.