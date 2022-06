La cerámica de Castellón se plantea recurrir el impago de ayudas del Gobierno

Las empresas que fabrican baldosas cerámicas, cuya producción nacional está concentrada en Castellón, siguen a la espera de conocer la fecha en la que percibirán las ayudas prometidas hace dos meses por el Gobierno ante la crisis energética. Desde la patronal que agrupa a estas compañías, Ascer, señalan que por el momento «no hay novedad». Mientras tanto, las firmas que solicitaron la inyección monetaria, que con un tope de 400.000 euros por empresa tienen derecho a percibir 5.000 euros por cada trabajador, se plantean emprender medidas para asegurarse de que cobrarán según lo previsto. «Las que han solicitado la ayuda y no la han recibido pueden interponer un recurso o reclamación hasta el 30 de junio», añadieron desde Ascer.

Esto se debe a las características de la medida impulsada desde el Gobierno: si pasado un mes desde la finalización del plazo para presentar las solicitudes no se ha obtenido respuesta, se puede dar por entendida una denegación. «Aunque en la nota aclaratoria del Ministerio de Industria se indicaba que el 3 de junio era una fecha de referencia a los efectos de silencio administrativo, y que si llegada esa fecha una empresa no ha cobrado la ayuda no implicaba que se haya denegado, ese mismo 3 de junio se iniciaba el plazo de interposición de reclamaciones pertinentes» tal como indica el artículo 3 del decreto aprobado por el Ejecutivo, apuntaron desde la patronal. Una opción a la que pueden acogerse quienes quieran garantizar que obtendrán el dinero.

Importe escaso

La preocupación de los empresarios, que el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, denominó como «nerviosismo», será en todo caso una aportación muy limitada si se compara con el fuerte sobrecoste que sufre la industria azulejera por el gas. La organización valoró que los 400.000 euros supone «una cifra insignificante si tenemos en cuenta que la factura media mensual del gas del último periodo puede estar en torno a los dos millones de euros», comentaron a finales de marzo.

Otra de las quejas tenían que ver con la diferencia de trato entre las empresas en función de su tamaño. «El número de empleados medio de la industria es de 103 empleados, pero no hay que olvidar que además de pymes contamos con grandes empresas que superan con creces esa cifra y que se verán penalizadas en el cálculo», detallaron desde Ascer.