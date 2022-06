Convenio de la cerámica en Castellón: las partes siguen lejos de un acuerdo por el salario

El nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la industria cerámica de Castellón sigue encallado, debido a lo alejado de las posturas entre la patronal y los sindicatos. El principal punto de fricción tiene que ver con el incremento salarial a aplicar a los cerca de 17.000 empleados.

Según expresó la patronal Ascer, "las organizaciones sindicales han manifestado que a cualquier incremento que se pudiera ofrecer por la representación empresarial debe aplicarse la cláusula de garantía del IPC". Un punto en el que no muestran ningún atisbo de acuerdo, ya que en "el actual contexto de alta inflación y crisis de costes, las empresas no pueden aceptar un compromiso económico indeterminado vinculando su oferta de incrementos salariales al comportamiento de la inflación".

A pesar de este desencuentro, presente desde las primeras reuniones del presente convenio, desde Ascer señalaron que seguirán con las negociaciones "a la espera de hallar un horizonte de certidumbre tanto en la evolución del IPC como de los costes".

Renovación

El futuro convenio debe sustituir al firmado en verano del año 2021, en el que ya hubo tensiones por las diferencias sobre el incremento salarial. Finalmente, se optó por una subida del 2,7%, equivalente a la inflación de ese momento, aunque limitada a un solo año. Las circunstancias han cambiado desde ese momento: el sector ha visto cómo han crecido todos los costes de producción, desde las materias primas al transporte marítimo, pasando por la energía.

Una dificultad que ha ido añadida al fuerte crecimiento de la inflación. Si el 2021 estuvo marcado por el fuerte incremento de las ventas y exportaciones del sector, en estos momentos más del 25% de las plantillas está afectado por un expediente de regulación temporal de empleo.

Pese a este contexto, los sindicatos defienden que los trabajadores no deberían ver reducido su poder adquisitivo. El 28 de junio volverán a reunirse las partes.