El empleo fijo marca un récord en Castellón pero con un mayor peso del discontinuo

La reforma laboral ha tardo cinco meses en darle un giro de 180 grados al mercado laboral de Castellón. Veinte semanas (la normativa entró en vigor en enero, aunque no fue hasta abril cuando las nuevas reglas de juego se desplegaron íntegramente) en las que la contratación indefinida ha experimentado un alza sin precedentes. Y eso, automáticamente, se ha traducido en un fulgurante aumento de los trabajadores que en la provincia disponen de un empleo fijo o fijo discontinuo, y que ya representan el 69,7%. Récord total.

De los 195.357 profesionales asalariados con los que cuenta Castellón (la estadística excluye a los trabajadores de los sistemas especiales agrario y de empleados de hogar), 121.912 son indefinidos y otros 14.390 tienen un contrato fijo discontinuo, la modalidad estrella de la reforma laboral. Entre los dos suman algo más de 136.300 asalariados y representan casi el 70% de los trabajadores de la provincia, un porcentaje que dista un 60,8% del que se registraba en el mes de abril del 2019, según cifras de la Seguridad Social.

La nueva normativa ha provocado que los trabajadores con contrato sin fecha de caducidad alcancen cifras nunca vistas hasta ahora en la provincia y el impulso se debe, principalmente, al auge de los fijos discontinuos, una modalidad que sustituye a la de obra y servicio. De hecho, en Castellón ya son 14.390 los profesionales con un contrato fijo discontinuo (el 7,3%), frente a los 10.829 que se registraron en abril del 2019. Y si se analizan los último datos de contratación el resultado todavía es más espectacular: en diciembre del 2021, un mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, se formalizaron en la provincia 393 contratos de este modelo (un 2,4%), mientras que en mayo fueron más de 3.500 (27%).

Fijos discontinuos

El éxito de los contratos fijos discontinuos (su peso a nivel nacional ha pasado del 11% al 27,4% en dos años) no ha tardado en generar recelos, sobre todo entre quienes están en contra de la reforma laboral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en acusar al Gobierno de «maquillar» los datos al considerar que el éxito de la contratación indefinida se debe al tirón de una modalidad cuyos trabajadores, según su criterio, no aparecen en las listas del paro cuando no todo el tiempo están ocupados, mientras que los sindicatos aseguran que aportan grandes ventajas, tanto para el profesional como para la empresa. «Las compañías tienen cierto margen de confianza, ya que van a contar siempre con el mismo trabajador y, si este no acude cuando se le llama, pierde la categoría de fijo discontinuo», explica Francisco Sacacia, secretario general de UGT en Castellón.

Para CCOO, la reforma laboral también está siendo más que positiva. «Se está creando empleo y, además, es de mucha mayor calidad y más estable que antes», resume Juan Carlos Gallart, secretario de Empleo de CCOO-PV.