A las ocho de la mañana ya había colas y atascos para acceder al campus de Riu Sec. Y eso que el primer examen de la selectividad 2022, que ha arrancado este martes en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), no empezaba hasta hora y media más tarde. En el exterior de la facultad de Jurídicas y de la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals casi 2.600 estudiantes de la provincia esperaban, este año ya sin mascarillas, a que el reloj marcara la hora de arrancar con la primera prueba, la de Historia de España, una de las más temidas por el alumnado.

Nervios, corrillos, algunas risas, último repaso y, sobre todo, mucha tensión por conseguir la nota necesaria para entrar en la titulación deseada. « Han sido semanas muy duras. Lo peor de lo peor. Muchos nos jugamos el poder entrar en la carrera deseada y eso te crear un estado de muchísima ansiedad porque las notas cada vez son más altas», explican Natalia y Carla, dos amigas de Castelló que durante los últimos días han compartido horas de estudio.

Entren los alumnos que estos días se juegan su futuro se encuentran Paul Gómez, Samuel Albalat, Daniela Alecu o Amalia Honrubia. Y eso es lo que nos han contado.

Lucía Bernal, Daniela Alecu y Carlos Uso son estudiantes del IES Francesc Tàrrega de Vila-real y los tres ha pasado las últimas semanas estudiando todo lo que han podido y más. "Me gustaría estudiar Magisterio de Infantil. El año pasado pedían un 9,3 sobre 14 y confío en que la nota me llegará", asegura Lucía. Quien también tiene claro lo que va a estudiar es Daniela. "Quiero hacer Criminología para convertirme después en Policía Nacional", cuenta la estudiante que no oculta que está nerviosa ante unos exámenes que son decisivos. A Carlos Uso, que todavía no ha decidido qué estudiar, la asignatura de Castellano es la que más miedo le da. "Mates es la que menos", confiesa el joven.

De Vila--real son también Claudia Sichet y Natalia Herraiz, mientras que Enric Monfort es de Vilafranca. "Han sido días muy duros y, lógicamente, estamos nerviosos", asegura Enric, que aspira a estudiar Ciencias del Deporte. Por su parte, Claudia quiere también cursar la misma titulación y Fisioterapia. "He estudiado poco a poco pero sin parar. Espero que todo vaya bien", dice. Natalia quiere ser Química y asegura que ha estudiado todo lo posible para superar con con éxitos unas pruebas a las que los estudiantes se enfrentan con grandes dosis de miedo.

Pese a que es lo menos habitual, también hay estudiantes que se enfrentan a la selectividad con grandes dosis de tranquilidad. "No estoy nada nervioso y la situación se puede llevar", confiesa Rubén Albiol, que quiere estudiar el doble grado de Magisterio y Deporte. Amalia Honrubia explica que tras las semanas tan duras muy pronto llegará la recompensa. "Llevamos mucho tiempo estudiante y ese verano nos vengaremos. Vamos a disfrutar todo lo que podamos y más", confiesa esta alumna que aspira a estudiar Ingeniería Biomédica en Tarragona. Diego Carrasco, por su parte, quiere estudiar Física y Matemática y asegura sentirse bien preparado para afrontar los exámenes más difíciles.

Enfermería es lo que quiere estudiar Paula Albalat. "Estamos deseando que llegue el jueves para dejar a un lado los libros, ya que han sido días muy complejos, sobre todo, los últimos", describe esta joven que, al igual que Samuel Albalat, ha cursado el Bachillerato en el colegio La Magdalena. "Nos lo pintaban muy mal, pero a la hora de la verdad estoy menos nervioso de lo esperado", añade.

Las temidas pruebas de acceso continúan hoy y acabarán mañana. «Nos quedan dos días y a disfrutar a tope del verano», comentan al unísono varios estudiantes.