La tecnología y la transición ecológica son las bases sobre las que se asienta el Salone del Mobile de Milán. El evento mundial del diseño concentra hasta el próximo 12 de junio en el recinto Fiera Milano Rho las últimas tendencias en mobiliario de hogar con Porcelanosa Grupo como firma expositora.

La multinacional española ha situado en dos amplios estands de 500 m2 totales sus últimas colecciones para cocina y baño con Gamadecor y Noken como marcas principales. En el primer espacio de 300 m2 se han ubicado cinco innovadoras cocinas de Gamadecor en las que predominan los materiales nobles como la madera y la cerámica, así como los nuevos sistemas de inteligencia artificial. De este modo, en el hall 11 A25-B26 el visitante puede ver los últimos avances de la firma y los múltiples diseños que se plantean con las series cerámicas y los compactos minerales de PORCELANOSA Grupo.

Encimeras resistentes e infinitas diseñadas con el Solid Surface Krion® Snow Cloudy o con texturas similares al mármol negro Marquina (XTONE Negro Marquina Pulido) y al de Carrara (Invisible White de XTONE), mesas hexagonales, sillas altas de roble y cuero, baldas retroiluminadas o cocinas tecnológicas (Smart Kitchen) son algunas de las propuestas que Gamadecor presenta en esta 60ª edición del Salone del Mobile 2022.

Como muestra de las soluciones integrales que ofrece la compañía, en los distintos ambientes también tienen cabida los pavimentos y revestimientos cerámicos más naturales de Porcelanosa (Hannover y Treviso), así como su nuevo porcelánico técnico todo masa Solidker®. Piezas cerámicas que a su vez se intercalan con las piedras naturales, mosaicos metálicos (Gravity Aluminium Sides Gold), maderas y vinílicos (Linkfloor) de L’Antic Colonial.

Colecciones de autor en baños

En materia de baños, la empresa Noken de Porcelanosa Grupo expone por primera vez sus nuevos equipamientos y colecciones de autor en esta feria internacional. Lo hace con un estand propio de 200 m2 (hall 22 G14-G16) y cinco espacios abiertos dedicados al consumo responsable de agua, los acabados artesanales y la eficiencia energética.

Áreas wellness con programas de cromoterapia y bañeras de hidromasaje (sistemas Care para oxigenar el agua y aumentar los niveles de colágeno), inodoros electrónicos, griferías WaterForest para ahorrar hasta el 89% de agua, platos de ducha fabricados con materiales reciclados (colección Slate) o colecciones ideadas por Premios Pritzker son una pequeña muestra de los equipamientos que se incluirán en los baños del futuro. “Llevamos años reorientado nuestras colecciones hacia fórmulas más sostenibles que a su vez fomenten el cuidado del medio ambiente desde un gesto tan cotidiano como abrir el grifo. El crecimiento que han vivido los departamentos de Investigación y Desarrollo nos han permitido crear soluciones innovadoras con diseños más prácticos e intuitivos que buscan reducir la huella hídrica despertando a su vez la conciencia ecológica del usuario”, explican desde Noken.

El diseño vanguardista, la nueva arquitectura y la experimentación artística no solo tendrá lugar en el centro Fiera Milano Rho, sino también en las calles, galerías y tiendas de la ciudad que se han sumado al Fuorisalone como parte de la programación de la Semana del Diseño de Milán 2022 (del 6 al 12 de junio). Es el caso del showroom de Porcelanosa en la ciudad (Piazza Castello, 19), que albergará hasta el próximo 12 de junio la exposición Light: Battle Between Space and Time del arquitecto y diseñador italiano Roberto Bellantoni.

Siguiendo el lema principal de Fuorisalone (“entre el espacio y el tiempo”), Bellantoni desafía los límites temporales y humanos desde el poder de la luz. Esa es la idea que traslada a sus creaciones y a la colección de lámparas que ha diseñado en exclusiva para Porcelanosa con la piedra natural Pangea (Altisssima de XTONE) y el compacto mineral Krion®.

La muestra de Bellantoni en la que se presentan los cuatro modelos de Porcelanosa gira en torno a la iluminación como elemento cohesionador del interiorismo y la arquitectura. “La luz, ya sea natural o artificial, influye en la percepción tridimensional del espacio y en el color”, remarca el propio Bellantoni.

Las lámparas de Bellantoni enmarcadas en las colecciones ЯO y ЯA que ahora llegan a la tienda de Porcelanosa en Milán, no son simples objetos, sino recuerdos y viajes hechos materia que a su vez forman parte de la sociedad. “Para mí es fundamental imprimir el recuerdo de las historias que he vivido en un objeto, porque adquiere vida propia y entra en los hogares de los demás”, reflexiona el arquitecto.

Ese espíritu viajero se percibe en los modelos que ha creado con la piedra natural Pangea de Porcelanosa, cuya fortaleza visual y sutileza compositiva se inspira en el jardín urbano L’ Umbracle que Santiago Calatrava diseñó como parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. “Cuando estuve paseando por este jardín me fijé en el efecto de las sombras que se filtraban en la estructura y en las hojas que aparecían por todas partes. Ese recuerdo me llevó a diseñar una lámpara que al encenderse proyecta sombras”, describe contemplativo Bellantoni.

La presencia de Porcelanosa en la Semana del Diseño de Milán llega hasta el espacio expositivo Tile of Spain (vía Tortona 31 de Milán) que el Icex España Exportación e Inversiones y Ascer han organizado en colaboración con el medio de comunicación Archiportale-Archiproducts.

Con el fin de visibilizar e impulsar la cerámica española y su enfoque innovador, los comisarios de la instalación han seleccionado la colección Newark en tonalidad topo de Porcelanosa para revestir uno de los volúmenes expuestos y mostrar su diseño versátil y orgánico junto con otras 13 firmas del sector.