La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera la llegada de la que podría convertirse en la primera ola de calor climatológica de este verano en España, que cumple los criterios de intensidad, extensión y duración, y que elevará los termómetros por encima de 40ºC en buena parte de la Península desde el viernes hasta el martes. Una situación de la que la provincia de Castellón no es ajena, sino todo lo contrario como veremos a continuación.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha indicado que las temperaturas, que ya son muy altas en buena parte de la Península, subirán el viernes y los valores más cálidos se registrarán entre el sábado y el martes, jornadas en la que se superarán los 35 grados en amplias zonas del territorio peninsular y Baleares e incluso los 40ºC en valles del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro y no se descarta que en otros puntos.

En lo que respecta a Castellón, este jueves las temperaturas han superado ampliamente los 30º en algunos puntos de la provincia como Benicarló (32,4º), Atzeneta (32,3º), la Torre d’en Besora (32) o Les Coves de Vinromà (31,7º). El tiempo por tanto no mejorará, puesto que por la noche se registrarán los próximos días noches tropicales, en las que el termómetro no bajará de 20ºC en todo el litoral del Mediterráneo, en el sur y en el centro de la Península y es posible que en las jornadas más cálidas, no bajen de los 25ºC, denominadas "noches tórridas".

La situación se debe a que sobre la Península hay una dorsal de altas presiones con aire subtropical cálido que estabilizará "mucho" la atmósfera y los cielos quedarán con pocas nubes. El sol ya en junio calienta mucho la superficie y, al no haber apenas viento, el calor se distribuye más.

El tiempo para los próximos días en Castellón es el siguiente: