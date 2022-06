Más de 36.000 castellonenses esperan una consulta con el especialista

A diferencia de lo que ocurre con las listas de espera quirúrgicas que la Conselleria actualiza cada mes en su página web por departamentos de salud, hay un gran vacío informativo en el tema de las especialidades, aunque Sanitat defiende que sí comunica cada seis meses dichas cifras a nivel autonómico al Ministerio de Sanidad, siguiendo la normativa. Por tanto, las últimas datan de diciembre del 2021.

Según las mismas, más de 36.000 castellonenses están pendientes de una primera consulta con el especialista, teniendo en cuenta que la demora en la Comunitat es de 61,42 pacientes por cada 1.000 habitantes. Se trata de 20 puntos superior a la registrada en diciembre del 2019, justo antes de la pandemia. Esto se traduce que ahora hay 12.000 personas más en lista de espera que antes de que estallara la crisis sanitaria del covid, lo que constata las consecuencias negativas en la atención programada debido a la falta de presencialidad y a la reducción asistencial para centrar todos los recursos en la lucha contra el covid-19.

De todos modos, la Comunitat Valenciana está por debajo de la media a nivel estatal que se sitúa en una tasa de 77,23 pacientes por cada 1.000 habitantes.

La demora media para una primera consulta es de 95 días, llegando a 145 en algunas especialidades como Neurología. Casi la mitad de los pacientes espera más de 60 días desde que es derivado. En este apartado, la Comunitat marca registros peores a la media nacional que está en 89 días, es decir, seis menos.

Antes de la pandemia, la espera media para ser visitado por primera vez en consultas externas era de 57 días, es decir, 38 menos que en la actualidad.

En el caso de la provincia, a falta de datos oficiales por departamentos de salud, según fuentes sindicales consultadas, las demoras dependen de especialidades, aunque pueden llegar a ser más acuciadas en el departamento de salud de Vinaròs debido a la falta de médicos especialistas.

En cuanto al retraso asistencial, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Castellón, Guillermo Ferrán, remarcó que resulta de «sentido común» que los ciudadanos sepan en qué situación sanitaria se encuentran, por lo que urgió a Sanitat a implantar los recursos necesarios para ofrecer dicha información detallada.

En cuanto a las listas de espera, Ferrán indicó que, claramente, «no son las deseadas» y achacó el incremento a la situación pandémica durante la cual hubo numerosas cancelaciones de visitas, así como a la «insensibilidad de la Administración a la ahora de proveer de recursos humanos el sistema». «Esto ha hecho que lleguemos hasta la situación actual», afirmó el portavoz facultativo.

El informe que cada seis meses publica el Ministerio de Sanidad con los datos referidos a las listas de espera en especialidades que le aportan las comunidades autónomas reflejan las especialidades en las que mayor tapón asistencial hay. Los primeros puestos los ocupan Traumatología, Oftalmología y Dermatología. Le siguen Neurología, Digestivo, Cardiología, Urología y Ginecología. Como vienen alertan sindicatos, colegios profesionales y sociedades científicas se requiere de una mayor contratación de personal facultativo para poder aligerar las demoras existentes.

Más de un año para ser visitada por el ginecólogo

Una pacientes de Castellón decidió recurrir al Síndic de Greuges dado el vacío asistencial al que se enfrentó. En concreto, denunció que, en septiembre del 2020, fue citada para octubre del 2021 en Ginecología del Hospital Provincial de Castelló, pero un mes antes de la consulta le comunicaron la anulación «por razones organizativas» sin darle una nueva cita. Tras la mediación del defensor del pueblo valenciano consiguió visita en noviembre del 2021, es decir, más de un año después de ser derivada.

El motivo esgrimido por el hospital fue que el ginecólogo se había pedido una reducción del 50% de la jornada y no se había podido contratar a otro facultativo por falta de candidatos. Ante esta argumentación, el Síndic insiste en que la Conselleria debe asegurar una atención sanitaria con garantías destinando los recursos necesarios para ello.

Este es solo un caso que refleja la demora existente. También lo es el de una mujer de Onda que denuncia que han eliminado la consulta de Digestivo del centro de salud de la localidad «dejando sin especialista» a decenas de paciente. «En septiembre me debían haber visitado porque tengo una enfermedad crónica y no hay médico, llamé al Hospital de la Plana y me dicen que no saben cuándo se resolverá la situación», explica esta mujer que ha tenido que recurrir al médico de familia para que le paute la medicación crónica que se toma. «El problema es que deben hacerme distintas pruebas para ver como estoy», asegura.

Según CSIF, actualmente en la Unidad de Cardiología del Hospital General la espera es de un año, mientras que en Traumatología las demoras rondan entre los tres y cuatro meses y, si el paciente debe someterse a pruebas específicas como una electromiografía la espera es de más de año y medio.