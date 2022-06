El conflicto España-Argelia, otro susto para la cerámica de Castellón

La política internacional no deja de generar sobresaltos en la principal industria de Castellón. Mientras las empresas aún tratan de superar las consecuencias de una guerra en Ucrania que sigue activa y tiene un desenlace incierto, ahora es Argelia la que se suma a la incertidumbre. El monumental enfado del país norteafricano por la deriva de la diplomacia española ante el conflicto del Sáhara occidental ha llegado a un punto de difícil retorno, que afecta de lleno a la economía castellonense. Las compañías no pueden más que hacer de convidadas de piedra ante decisiones de las que no tienen ninguna culpa.

Suministrador de gas natural La fabricación de baldosas cerámicas y esmaltes para esta industria requiere de grandes cantidades de gas. Argelia es, hasta ahora, el proveedor de referencia. Hasta finales del pasado año había dos gasoductos que conectaban este país con la península ibérica. Uno de ellos, que pasaba por Marruecos, quedó cerrado ante su mala relación con Argelia. Para garantizar el suministro hubo visitas y contactos frecuentes para reforzar la capacidad del otro, el Medgaz. Pero la carta enviada por Pedro Sánchez a Marruecos, en la que se establecía una mejora con Rabat fue vista desde Argel una traición. Por el momento no ha habido problemas con el suministro, pero la cerámica mira de reojo cada novedad. Mientras, Italia aprovecha la situación para convertirse en el nuevo socio preferente en Europa. Desde la patronal Ascer creen que no habrá desabastecimiento. Pero otra cosa será el precio, disparado desde finales del pasado año, y que ahoga las cuentas de resultados de las fábricas de azulejos. Algo más que un cliente relevante A la industria de Castellón le interesa el gas de Argelia, y a Argelia le interesan los productos de Castellón. En el 2021 fue la segunda provincia que más exportó a este país, solo superada por Barcelona, con 188 millones de euros. Supone apenas el 2% de las ventas castellonenses al exterior, pero destacan dos campos: la fabricación de esmaltes cerámicos y la maquinaria para la creciente industria azulejera argelina. La asociación que agrupa a los esmalteros, Anffecc, indica que es su segundo cliente, tras Italia, y supone el 10% de la comercialización al extranjero. 89 millones en el pasado ejercicio. Si se corta el grifo de las transacciones económicas pueden llegar los impagos a firmas de Castellón. Y si se impiden nuevos contratos, el agujero en las cuentas será considerable. Algo parecido ocurre con la maquinaria. Su agrupación de empresas, Asebec, indica que hay allí proyectos en marcha por un valor de 50 millones de euros. Un dinero que ahora está en duda. Dos años marcados por el sobresalto Febrero del 2020. La celebración de Cevisama fue un punto de encuentro del sector con clientes de numerosas partes del mundo. En los pasillos se hablaba de un extraño virus que se expandía en China, pero su eco sonaba lejano. Desde ese momento el clúster no ha hecho más que afrontar un problema tras otro. Los siguientes meses estuvieron marcados por una especie de milagro económico: las ventas de cerámica crecían de forma fulgurante mientras el resto de la economía seguía noqueada por la pandemia. Pero la bonanza duraría poco: hace poco más de un año un buque dejaba bloqueado el canal de Suez, y desde ese momento los precios del transporte marítimo llegaron a multiplicarse por seis. Luego llegaron los sobrecostes en las materias primas. Y el último trimestre del 2021 el gas alcanzó por primera vez los 100 euros por megavatio hora. En marzo de ese año no pasaba de los 20. Guerra, inflación y ayudas en el aire El intento de Rusia de aniquilar a Ucrania ha removido los cimientos de la economía mundial, aunque la incidencia directa con la cerámica es relevante. De Ucrania venía el 70% de las arcillas blancas de importación para las fábricas de la provincia, llegadas a través de PortCastelló. En el 2021 llegaron 1,6 millones de toneladas. Desde abril no viene ni un solo gramo. El conflicto bélico también dispara una inflación que sube de forma constante desde el último trimestre del pasado año. Afecta a los gastos de electricidad y transporte, y centra el debate para el convenio colectivo, que lleva meses enrocado. Mientras tanto, las empresas esperan las ayudas del Gobierno, anunciadas a finales de marzo y que en teoría se tenían que haber cobrado el 3 de junio. Desde el Ejecutivo no saben precisar cuándo se pagará. El mismo Ejecutivo que debe resolver el desaguisado con Argelia.