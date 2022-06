Los vertidos incontrolados de basuras son uno de los grandes problemas medioambientales de una sociedad que no toma conciencia sobre los efectos de estas acciones en las generaciones futuras. Una lacra que es evidente cuando la acumulación de residuos se produce en tierra, pero no tanto cuando se da en el mar. El agua no deja ver a simple vista el daño sobre el planeta, aunque tanto la fauna marina como los que trabajan en la pesca lo sufren a diario.

Para lograr un cambio en esta tendencia, la federación provincial de cofradías de pesca de Castellón, Fedcopesca, y la Diputación ponen en marcha una nueva edición de la campaña Terra neta, mar transparent, que incluye iniciativas para que la sociedad tome nota de la situación, así como recursos para que las embarcaciones pesqueras de la provincia recojan estos residuos -plásticos en su inmensa mayoría- y que de esta manera dejen de contaminar el mar. La presentación oficial tuvo lugar en el mediodía de ayer en la plaza de Sète del Grau, con la intervención de las autoridades y un espectáculo teatral. Entre los asistentes estuvieron el presidente de Fedcopesca, Sergio Albiol; el presidente de la Diputación, José Martí; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó; la diputada provincial de Turismo, Virginia Martí, y en representación del Ayuntamiento de Castelló Mary Carmen Ribera. No más plásticos Sergio Albiol reivindicó la importancia de «concienciar a la sociedad para tener una tierra y un mar limpios». Lo que se pretende conseguir es que «resulte posible pescar pescados y no plásticos», detalló. El máximo dirigente provincial, José Martí, expuso que el objetivo a perseguir es «salvar el Mediterráneo, contribuir a que el conjunto de la ciudadanía pueda disfrutar de un mar limpio y sano» y «seguir avanzando en materia de sostenibilidad y mejora del medio ambiente» porque «hemos de procurar un mar transparente que todas y todos podamos disfrutar». La Diputación colabora con una aportación de 20.000 euros. 22 Uno de los estandartes de Castellón en el mundo, la compañía Xarxa Teatre, participó con la representación del espectáculo Amagatalls secrets, que tiene como hilo conductor el abuso que se hace de los plásticos en todo tipo de acciones humanas, algo que queda de manifiesto con todos los objetos atrapados en las redes de pesca y su consiguiente daño ecológico. La iniciativa de los pescadores para liberar de plásticos los océanos es compartida en todo el mundo. Los marineros de Castellón colaboran desde hace nueve años con el proyecto Upcycling the Oceans, que contribuye a eliminar los residuos que se encuentran y reciclar estos materiales. Según datos aportados por la federación de cofradías, citando a la organización ecologista WWF, España es el segundo país que más plástico vierte al Mediterráneo, después de Turquía. José Martí, por su parte, mencionó que limpiar el mar «es de vital importancia», ya que según las estimaciones de Greenpeace en los mares puede haber entre 5 y 50 billones de residuos plásticos, la mayoría depositados en el fondo.