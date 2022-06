Francisco Quintanilla está habituado a lidiar con todo tipo de especies autóctonas de la provincia de Castellón, pero este lunes se ha topado por primera vez con un búho real. Este cazador de Almassora comenzaba su jornada laboral en una finca adjunta a la ermita de la Magdalena y cuando ha acudido a la acequia para llenar las garrafas destinadas a pulverizar los árboles se ha topado con la imponente especie.

“Era un animal grande y se veía que estaba atrapado, que no podía salir. Seguramente esta noche al ir a cazar alguna rata o rana se ha quedado inmovilizado porque había muchas algas”, recuerda Francisco, que no se ha pensado ni un minuto el rescatar al animal: “Sé que tienen unas garras y un pico peligrosos, pero me he puesto guantes por si acaso. De todas formas no ha hecho falta porque se ha portado muy bien”.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, una vez ha sacado al búho real atrapado le ha liberado y ha echado a volar: “Si no hubiera podido volar ya habríamos llamado a algún centro de atención de animales, pero ha podido escapar normalmente”, concluye el almassorí Francisco Quintanilla.