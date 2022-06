Tripadvisor es la principal plataforma a través de la cual los viajeros dejan sus impresiones sobre los destinos que visitan. Todos los aspectos de un determinado lugar están sometidos a análisis y opinión, entre ellos las playas. Estas son las 10 más valoradas entre los turistas que han estado en Castellón (actualizado a junio del 2022):

10. Playa de Torrenostra (Torreblanca)

"Playa urbana y amplia, con dos largos espigones que remansan sus aguas y las hacen ideales para el baño". Así describen desde la página del Patronato de Turismo de Castellón este enclave, que tiene el galardón Q de Calidad y la bandera azul. Un atractivo añadido es que limita al sur con el parque natural del Prat de Cabanes. "Si quieres venir a descansar con la familia es el sitio perfecto. Zona muy muy tranquila y totalmente familiar. El que viene una vez repite", dice el usuario michelinii, de Zaragoza.

9. Playa Fora Forat (Vinaròs)

Es una de las dos playas con bandera azul que tiene Vinaròs (la otra es el Fortí). Rodeada de palmeras, se accede desde el caso urbano a través de un paseo del mismo nombre. Tiene un punto de baño para personas con movilidad reducida. "Sin grandes aglomeraciones, la arena suave y el agua limpia, se puede bañar todo el mundo tranquilamente", destaca Mari A, de Rocafort.

8. Playa de La Concha (Orpesa)

Una de las playas más emblemáticas de la provincia por formar una bahía y por ser una de las más visitadas por los turistas. Estar a primera línea de playa en los meses de verano es casi misión imposible si no se es muy madrugador. Este año, sin embargo, no contará con uno de sus grandes atractivos: el primer columpio acuático de España, ya que Costas no lo ha autorizado. "Playa de arena fina y con multitud de actividades para poder hacer (barcas de pedales, paddel surf, voley...). La pena que a las 9 de la mañana ya la tenías casi completa... Si quieres coger sitio más vale que madrugues.", destaca la usuaria Tarazona84, de Tarazona.

7. Playa del Pinar (Castelló)

Ocupa el espacio desde el límite septentrional del puerto de Castelló hasta el cruce del Camino de la Plana. Entre sus mejores virtudes está ser una playa muy amplia, con mucho espacio en la arena, y los variados servicios que tiene alrededor. En ello tuvo mucho que ver en su momento la remodelación del parque litoral, que ha rodeado el entorno de zona verde y respetado sus características naturales. La barcelonesa EVAMCE66 la puso como ejemplo de que "en general, las playas en Castellón nos gustaron mucho más que en la provincia de Valencia".

6. Playa Morrongo (Benicarló)

Playa urbana ubicada al sur del puerto, es una de las 72 del litoral valenciano en las que está prohibido fumar en la arena. Es destacable por los numerosos servicios que ofrece y por estar adaptada para usuarios con movilidad reducida. "Playa de arena fina, con mucho espacio entre el paseo y el mar, aguas claras y limpias, pendiente muy suave que te permite meterte poco a poco sin que te cubra", dice anciga, desde Navarra.

5. Playa Norte (Peñíscola)

"La playa de Peñíscola por antonomasia", como indican desde la página del Patronato de Turismo de Castellón. Es muy extensa, ya que tiene una longitud aproximada de cinco kilómetros. Además, este verano, por primera vez en 20 años, podría contar de nuevo con la presencia de chiringuitos. "Imperdible, es un paraíso", asegura Raúl Casasola, desde Oviedo.

4. Playa Heliópolis (Benicàssim)

Está recorrida por un extenso paseo marítimo, donde el bañista puede disfrutar, entre otros servicios, de la Biblioteca del Mar. También hay puesto de alquiler de sombrillas, hamacas y patines, zona de embarcaciones y alquiler de tablas de surf, actividades de gimnasia en la playa, cine... Además, este verano volverá a contar con tres chiringuitos, después de que se recuperaran el año pasado. El ecuatoriano Expatriator69 la define como una "espectacular playa de arena con una bandera azul perpetua".

3. Playa Morro de Gos (Orpesa)

"Al norte del cabo de Orpesa se abre esta larga playa, de blanca arena, escenario ideal para practicar deportes náuticos". Así describe el Patronato de Turismo la tercera playa mejor valorada de Castellón en Tripadvisor. Tiene dos kilómetros de extensión --linda al sur con La Concha y al norte con Amplàries-- y está recorrida por un paseo marítimo lleno de bares y terrazas. En época veraniega está muy ocupada, como por ejemplo por la usuaria claudiaO, de Madrid, que dice que la ha visitado ocho años consecutivos.

2. Pebret y Russo (Peñíscola)

La playa del Pebret y la del Russo son de las pocas playas de arena que existen en el parque natural de la Serra d'Irta, con lo que no está tan masificada. Tiene una longitud de 280 metros y una superficie de 5.600 m2 de Arena fina. Ofrece los servicios de papeleras, señalización, servicio de policía y de limpieza. "Bonitas calas alejadas del turismo", recomienda FOTOGENIA VIC, de Madrid.

1. Playa del Gurugú (Castelló)

La playa más valorada de Castellón en junio de 2022 en Tripadvisor. Es la siguiente a la del Pinar hacia el norte. Va desde el cruce que existe en el Camino de la Plana hasta la desembocadura del Río Seco, a lo largo de poco más de un kilómetro. Con arena fina y rodeada de un paseo ajardinado, se trata de una playa semiurbana muy transitada.

Te puede interesar: Medioambiente ¿Qué hacer si vemos una tortuga marina en la playa? No molestarla y llamar al 112

Uno de sus principales reclamos son los chiringuitos que se sitúan todos los años en su arena, tres este año. Además cuenta con dos zonas de hamacas y sombrillas. Ostenta una bandera azul, la Q de Calidad Turística y la acreditación EMAS. Desde Madrid, Samantha Garç es clara: "Mi playa favorita".