¿Cuándo acabará este calor en Castellón?

La provincia registra estos días temperaturas más propias de final de julio o principio de agosto que de esta época del año, según José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Máximas

«Vamos a seguir hasta el jueves con máximas de 30-32° en el litoral y zonas altas del interior y entre 35º y 37 º en zonas bajas del prelitoral. Es probable que el día más cálido sea el viernes, con un par de grados más que estos días, señaló Núñez, que añadió que el calor se mantendrá hasta el sábado.

De hecho, José Quereda, catedrático de Climatología de la UJI, dijo que el viernes la temperatura alcanzaría su pico máximo, con 35 grados en el litoral y 40º en la zona intermedia, donde la brisa apenas se deja sentir. Valores que entre sábado y domingo podrían suavizarse 3º o 4º.

Máxima preemergencia

Ante esta situación, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración pública ha decretado el nivel máximo de incendios forestales en la Comunitat.

«Estamos sufriendo una ola de calor africano atípica en estas fechas, lo que nos ha obligado a elevar el nivel de preemergencia a 3 entre el lunes y el miércoles», expuso la consellera, Gabriela Bravo.

Además, se han reforzado los vuelos y las rutas de vigilancia preventiva para cubrir las zonas boscosas más susceptibles. El nivel máximo de riesgo implica que, entre otras restricciones, está prohibido hacer quemas.

No obstante, Núñez matizó que Castellón no se ve afectada por la ola de calor y que esta situación no tiene nada que ver con la ola de calor de junio de 2019, cuando se superaron todos los récords históricos en la provincia. En la Comunitat el inicio de junio está siendo el más cálido desde 1950 si bien los récords históricos de junio quedan lejos, como los que se marcaron en 2019, 2017, 2012 o 2013.

Noches tropicales

Por contra, el catedrático de Climatología de la UJI señala: "Nos hallamos bajo una ola de calor acusada con temperaturas máximas sobre los 30 ºC y humedades relativas inferiores al 25 % en las horas centrales del día. Una temperaturas que están ya en 35 ºC en la zona provincial sobre los 200-300 metros de altura, donde la influencia dulcificadora del mar es ya débil. Pla de l'Arc, Palancia bajo y medio. Ello sin olvidar la constancia de las llamadas noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 ºC y que desde 1980 han mostrado una tendencia de incremento del 25%. Toda una situación atmosférica que parece prolongarse hasta el próximo viernes en que la temperatura alcanzaría su pico máximo", advierte.