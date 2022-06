"¿Esto no será muy normal, no?". Es la pregunta que se hace el propietario de un caballo en Nules ante la nube de mosquitos que acecha al animal y que se puede observar en la pared de la cuadra. Según cuenta, el caballo está sufriendo muchas picaduras a consecuencia de esta plaga que se abate sobre toda la provincia, y que parece que todavía no se ha resuelto pese a las últimas fumigaciones. "Algo habrá que hacer", insiste.