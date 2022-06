La maquinaria cerámica se suma a las empresas de esmaltes y para los envíos a Argelia

Las relaciones comerciales entre España y Argelia continúan rodeadas de una espesa niebla. Ocho días después de que el Gobierno del país norteafricano decidiera imponer un castigo comercial a España por su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, las consecuencias para las empresas de Castellón son cada vez más graves. Tanto que a medida que pasan los días aumenta el número de compañías que decide paralizar sus envíos a Argel.

Las empresas dedicadas a la fabricación de fritas y esmaltes cerámicos, el sector de Castellón que lidera la exportación a Argelia, fueron las primeras en comenzar a paralizar envíos por miedo a los impagos, pero en las últimas horas se les han sumado las de fabricación de maquinaria cerámica, que suministran equipamiento industrial al pujante sector azulejero argelino. «La situación, lejos de mejorar, está empeorando y ya estamos parando exportaciones», asegura Juan Vicente Bono, presidente de Asebec, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica. Y si los negocios de la provincia han tomado esa decisión es porque así se lo han pedido los clientes de Argelia. «Nuestros clientes nos han dicho que no enviemos nada porque no vamos a poder desembarcar la mercancía en los puertos de Argel», cuenta Bono, para quien la situación es de «incertidumbre total».

La industria de la maquinaria cerámica de Castellón tiene proyectos en Argelia por valor de unos 50 millones de euros y se enfrenta, además, a posibles impagos. A pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez insufla calma y pide prudencia, y también pese a la destitución del ministro argelino que ordenó paralizar el comercio exterior con España, la realidad es que las transacciones bancarias vinculadas a operaciones de comercio con origen y destino en España continúan bloqueadas. «Los bancos nos han dicho que todos los envíos realizados antes del 9 de junio (fecha en al que se inició la congelación de las domiciliaciones bancarias) se cobrarán pero no sucederá lo mismo con las posteriores a esa fecha», lamenta el presidente de Asebec, que reivindica una solución urgente al conflicto para evitar impagos.

Una solución diplomática, ya

La preocupación de los fabricantes de maquinaria cerámica es total y desde el sector de los esmaltes, que durante el año pasado exportó a Argelia productos por valor de 90 millones de euros, la sensación es la misma. «Seguimos en una coyuntura en la no hay certeza de cuál es la situación real, ni cuál será su evolución, pero esta incertidumbre ya está costando dinero al sector. Por eso reclamamos que se llegue a una solución diplomática lo antes posible», subraya Manuel Breva, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), que recuerda que el conflicto ha acaecido por cuestiones ajenas a la industria pero que, sin embargo, le afectan de pleno.

Los empresarios y también la Generalitat esperan que el Gobierno mueva ficha y el Ejecutivo autonómico ha cogido la delantera al anunciar una línea de ayudas. Así, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) inyectará liquidez en las empresas de la Comunitat que trabajan con Argelia con un préstamo a cuatro años con reembolso íntegro a vencimiento. En Castellón las empresas que exportan a ese país ascienden a 307.