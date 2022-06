Fernando Kindelán: "El cambio climático produce fenómenos extremos que pueden dar lugar a incendios más graves"

El jefe de la sección forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón Fernando Kindelán avanza cómo se presenta la campaña estival en materia de prevención de incendios y alerta que el cambio climático produce fenómenos extremos que pueden dar lugar a incendios más graves, por lo que insta a tener precaución y cumplir las restricciones. "Todo el mundo piensa que no le va a suceder a él, pero la probabilidad de cometer actuaciones imprudentes y que se genere un incendio es altísima, el riesgo es real", advierte.

¿Cómo se presenta la temporada estival en materia de incendios?

Partimos de una situación favorable este año porque ha habido una primavera muy lluviosa. Por tanto, tenemos bastante humedad en el suelo, y pese a que la vegetación fina, arbórea se va secando, todavía hay suficiente humedad en el suelo para el arbolado. De manera que los incendios no progresarán por las copas de los árboles y no serán muy virulentos. En principio. Luego ya iremos viendo cómo irá el verano qué capacidad de secado tiene si vienen ponientes, olas de calor, etc.

¿Y la afluencia a parques naturales?

Tenemos riesgos añadidos este año, porque en los anteriores hubo restricciones, y se espera que este año haya una mayor afluencia a parajes, sendas y parques naturales de la provincia. En cualquier caso, se está preparado para esta afluencia y para incidir en las medidas de precaución, pues nosotros y la Conselleria de Medio Ambiente y de Justicia, en días de riesgo extremo, tienen medidas restrictivas que se pueden aplicar en función del nivel que haya.

¿Con qué recursos contará el Consorcio?

Entre Consorcio y Generalitat son 750 efectivos, con las mismas dotaciones y medios aéreos que el año pasado. Dos helicópteros y 3 aviones, uno anfibio, más el operativo específico que pueda colaborar de otras provincias.

¿Cuáles serían los principales factores de riesgo?

La vegetación en verano está más disponible para arder, con lo cual se produce un incendio y se propaga con mayor facilidad. No podemos hacer un pronóstico claro. Sabemos que partimos de una buena situación pero según van pasando las olas de calor la situación empeora. Suponemos que lo que queda de este mes no tengamos problemas de grandes incendios y a partir de julio especialmente la segunda quincena ya iremos viendo cómo evoluciona, qué temperaturas hace si hay lluvias o no, cómo aguanta esa vegetación. En cualquier caso la gente tiene que ser consciente que cuando realiza una actividad no prudente o restringida en el uso del fuego o de herramientas cerca del monte la probabilidad de que haya un incendio por esa conducta es muy alta. Todo el mundo piensa que no le va a suceder a él, pero la probabilidad de cometer actuaciones imprudentes y que se genere un incendio es altísima, el riesgo es real.

¿Qué consejos daría a la ciudadanía?

No se pueden hacer actuaciones de riesgo en el monte ni cerca de él. No se puede hacer fuego, no se puede usar maquinarias que hagan chispas o estén a alta temperatura. Hay que vigilar permanentemente por dónde caminamos, cuál es el nivel de alerta. Obedecer y hacer cumplir toda la normativa en cuanto a prevención de incendios y actividades al aire libre que se puedan realizar o no en días de alerta alta o 2 y 3 y seguir las recomendaciones y restricciones que vienen en las disposiciones legales.

¿Cuál puede ser el momento de mayor riesgo?

Conforme avance el verano, si no tenemos episodios de lluvias, sí que podemos tener una situación de la vegetación con estrés hídrico y si no nos acompaña las condiciones meteorológicas a partir de agosto, sí se podrían dar incendios, pero certezas no hay. Conforme avance el verano y vaya desapareciendo el agua inicial que teníamos de la primavera y menos episodios de lluvias haya entraremos un riesgo potencial mayor, habrá que estar vigilante a cómo evoluciona. Todavía es muy pronto.

¿En los últimos 10 años ha variado el riesgo?

La evolución ha ido ostensiblemente a mejor en cuanto a número de incendios sobre todo, en cuanto a tamaño de los mismos, depende de muchos factores. Se han dado circunstancias que han confluido y han mejorado la estadística, no solo de la Comunitat sino en varias regiones. Han funcionado muy bien las medidas de restricción de uso del fuego y control de las actividades en entornos naturales. De manera que ahora se producen muchas menos imprudencias, tanto agrícolas, o actividades en el entorno forestal, con lo que la estadística de ocurrencia de incendios ha bajado de forma muy notable en los últimos 20 años. ¿Qué pasa? Que tenemos el cambio climático encima, que nos produce fenómenos extremos más abundantes. Además, el monte ha perdido valor económico como escenario de extracción de productos de los que se obtiene un dinero. Ahora, el monte está en una situación de muy escasos tratamientos selvícolas para aligerar su carga, de manera que tenemos unos bosques espesísimos provenientes de regeneraciones naturales de los incendios de los 90 con masas muy densas que compiten mucho por el agua y están más secas. Esto junto a fenómenos de calor extremo y situaciones climatológicas extremas puede ser una bomba de relojería. Podemos tener un mal día meteorológicamente hablando con escenario muy malo que puede dar lugar a incendios de gran magnitud. Es decir, menos incendios, pero mayor ocurrencia de incendios muy graves.

¿La proliferación de urbanizaciones de montaña puede provocar algún peligro?

Cuando hablamos de zonas de interfaz urbano forestal se produce un incremento del riesgo sobre las personas y sus casas enorme en caso de incendio. El Consorcio de Bomberos, la Diputación y Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias tienen un proyecto conjunto mediante el cual, a través de brigadas y maquinaria, se hace una especie de cinturón de seguridad en esas zonas urbanas con riesgo para facilitar la distancia entre las casas y la vegetación, para, a la vez, poder tener una zona perimetral los bomberos por donde actuar. Eso incide sobre nuestra seguridad y de los habitantes. La interfaz incrementa sobre todo el riesgo para las personas porque hay que tomar medidas de protección para las personas, evacuación, confinamiento y complica la labor de los bomberos. Es uno de los mayores riesgos con los que nos encontramos ahora. Por eso estamos actuando desde hace unos años en este tipo de vegetación, desde la Diputación y la Generalitat.

¿Qué se está haciendo en materia de prevención desde el Consorcio?

La titularidad en materia de acciones de prevención de incendios sobre el monte la tiene la Conselleria de Medio Ambiente. Nosotros lo que hacemos es una acción de mitigación del riesgo por emergencias. Es un objetivo más complejo que el solo prevenir la acción el riesgo, es garantizar nuestra seguridad, penetrabilidad y defender con mayor eficacia a la gente. Si no tenemos creadas franjas de seguridad nuestro tránsito por la zona de combate del incendio va a ser muy peligroso y además se va a incrementar el riesgo de los habitantes a los que los servicios de emergencia tenemos que proteger.