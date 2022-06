A medida que avanza el día van conociéndose más detalles y reacciones tras la caída del pilar central de la emblemática fuente del Torico en Teruel. Y es que lo que en principio se había comunicado como daños «leves» en la icónica escultura que coronaba este monumento turolense, no lo parecen tanto a la vista de las primeras imágenes que se han están difundiendo, entre ellas una compartida por el propio Ayuntamiento.

Resultaba difícil creer que tras un impacto de esas características, la parte superior de la estructura ha caído a plomo en el suelo, la imagen del pequeño toro no hubiera salido mal parado. Y parece ser que los temores compartidos se han confirmado. La figura del animal ha quedado totalmente separada de la base y se han roto las cuatro patas, y parte de los dos cuernos, aunque las primeras noticias hablaban de que el golpe solo había afectado a una de las astas.

He recortado la foto pero a mí me va llegado esta, Chema …. Esta muy muy mal pic.twitter.com/JlMMooxVoW — Javier Prieto (@javichutrl) 19 de junio de 2022

Entre quienes comprenden el simbolismo del Torico para los vecinos de la ciudad y cuantas personas participan anualmente en sus fiestas, la conmoción es evidente, en especial porque quedan 20 días para la popular Vaquilla.

El destrozo patrimonial se ha producido esta mañana, cuando varios operarios trabajaban en la retirada de las 23 cuerdas que se habían utilizado de forma simbólica coincidiendo con la celebración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda.

El temor compartido es que la restauración no llegue a tiempo, y que el monumento no esté listo para la inauguración de las fiestas en las que este elemento juega un papel protagonista indiscutible, dado que una de las tradiciones consiste en que varios peñistas suban a lo alto de la fuente para atarle a la escultura un pañuelo. Habrá que esperar a saber cómo se desarrollan los acontecimientos. No son pocos los que se preguntan qué habría pasado si este accidente se hubiera producido precisamente en ese momento, con la plaza llena de gente.