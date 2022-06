Con solo 26 años de edad, se puede decir sin miedo a equivocarse que Paula Pérez ha aprovechado el tiempo. Proclamada este fin de semana Miss España, la representante de Castellón en el certamen de belleza ha compaginado hasta ahora con éxito sus dos grandes pasiones: la medicina y la moda.

Paula Pérez Sánchez comenzó a realizar sus primeros pinitos en la pasarela cuando cursaba Tercero de Medicina, pero aunque priorizó sus estudios, ya con la plaza de médico residente en un hospital de Valencia ha conseguido alcanzar su cota más elevada en su carrera de modelo: Miss España. Su próximo reto será Miss Mundo, que presumiblemente se celebrará en la India el próximo mes de diciembre.

Una castellonense de bandera

Muy vinculada a la ciudad de la Vall d’Uixó, Paula ha llevado a lo más alto la provincia de Castellón, aunque la joven asegura que más que por su belleza –indiscutible como se puede comprobar en las fotos que acompañan este artículo-, lo que ha convencido al jurado ha sido el cómputo global de su persona: “Creo que gané por ser la más completa, no por ser la más guapa”. De hecho, en la gala en cuestión se descartó el desfile en trabaje de baño, tradicional de este tipo de certámenes: “Me pareció bien la idea porque no necesitamos mostrarnos en bikini para que se vea nuestra belleza; hay otras cosas que resaltar como nuestra forma de ser, formación… Yo en este sentido me veo muy preparada para la edad que tengo pues hablo varios idiomas, tengo la carrera de Medicina y me considero una persona educada”.

La médica pasó una semana entera en la localidad barcelonesa de Pineda del Mar, donde convivió con el resto de candidatas: “Fue intenso, con varias pruebas y mucha gente pendiente de nuestro comportamiento”. Sobre el ambiente entre las diferentes misses, admite que hubo tanto buen ambiente como rivalidad entre las 52 candidatas: “Mis compañeras de habitación eran encantadoras, pero sí es cierto que escuché algunos bulos que generaron malos rollos, pero yo me centré en hacer bien mis pruebas y cuando al final gané no lo podía ni creer”.

La representante de Castellón, que se impuso a Andrea Franco y María José García, llegadas desde Las Palmas y Málaga, respectivamente, desvela algunos de los detalles de la gala: “Cuando acabó el desfile, a las seis finalistas el jurado nos hizo una pregunta libre. Tenía muchos nervios, pero la respuesta me salió sola porque me preguntaron qué mensaje me gustaría trasladar durante mi reinado y me centré en hablar de mejorar la salud mental y prevenir los suicidios, que como médico es algo que me preocupa”. Afirma Paula que de cara al certamen internacional intentará “mejorar en oratoria”.