La población de la provincia de Castellón ha crecido este año en 1.541 habitantes hasta alcanzar las 578.506, según se desprende de los datos difundidos ayer martes por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata, además, de la cifra más elevada desde el 2013 (ver cuadro adjunto).

En concreto, el número de personas de nacionalidad española empadronadas en la provincia aumentó en 1.222. Por lo que respecta a los extranjeros, han aumentado en 319, hasta alcanzar los 81.083 ciudadanos. Esto supone que el 14% de la población castellonense es de origen foráneo. La inmigración ha hecho posible este incremento, pues, como se recordará el crecimiento vegetativo fue negativo el año pasado.

Esto significa que, a pesar de que las muertes superaron a los nacimientos los movimientos migratorios permitieron a la provincia ganar habitantes. En concreto, el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hubo 5.956 óbitos en Castellón, frente a 4.054 nuevos niños.

El saldo migratorio con el extranjero fue positivo pero descendió respecto al año anterior, pasando de 1.362 a 915. Y lo fue, principalmente, debido a que llegaron 6.265 personas de otros países a Castellón y se fueron 5.350.

Las mudanzas interprovinciales también jugaron a favor (+2.539), lo que significa que vinieron más residentes procedentes de otras provincias (7.942) que los que se marcharon (5.403).

Con estos mimbres, la edad media de los castellonenses se sitúa en 44.03 años, ligeramente más envejecida que el año pasado (43,81). Uno de cada cinco residentes tiene más de 65 años

Mano de obra

El profesor del área de Geografía Humana Javier Soriano explicó que esta es la tendencia más o menos esperada para estas próximas décadas. "Ese balance está siendo positivo nuevamente por la demanda de mano de obra que aporta España y contribuye a mejorar levemente nuestro crecimiento demográfico", refleja. En el caso de Castellón resulta especialmente interesante el balance migratorio interprovincial, es decir, los migrantes que siguen siendo atraídos por la provincia (modelo económico diversificado) desde otras provincias limítrofes o más lejanas. Es decir, se ha reactivado la migración internacional pero, en realidad, la más importante en la actualidad es la migración interna, es decir, la protagonizada por los mismos españoles.

España vaciada

Sin embargo, matiza, el grave problema de esta situación es doble: las migraciones internas (las interprovinciales o entre provincias) contribuyen al vaciado demográfico de muchos territorios y, lo más preocupante, la baja natalidad no va a permitir en las próximas décadas el reemplazo generacional, es decir, que cada habitante sea relevado por otro. No solo es un problema de natalidad, también de fecundidad, ya que las mujeres tienen muy pocos hijos (no se llega a 2 por mujer) y cada vez los tienen más mayores. En definitiva, España y Castellón seguirán dependiendo de las migraciones para crecer hasta que se produzca un cambio de modelo demográfico.

España

Por lo que respecta al conjunto del país, la población aumentó en 34.110 personas durante el 2021 y se situó en 47.432.805 habitantes a 1 de enero de 2022 por lo que, tras seis años consecutivos creciendo, esta alcanza un nuevo máximo desde el comienzo de la serie.

Igual que en Castellón, el saldo vegetativo estatal fue negativo en 113.023 personas (336.247 nacimientos, frente a 449.270 defunciones). Sin embargo, se vio compensado por un saldo migratorio positivo de 148.677 individuos (hubo 530.401 inmigraciones procedentes del extranjero y 381.724 emigraciones con destino a otras regiones del globo).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de las personas con pasaporte extranjero, ya que las que tienen DNI español se redujeron. El número de migrantes aumentó en 49.612 durante 2021, hasta 5.417.883 a 1 de enero de 2022.

Comunitat

La evolución autonómica fue dispar. Sin embargo, la Comunitat se situó a la cabeza de las comunidades con mayor crecimiento poblacional. En concreto registró un aumento del 0,50%, lo solo por detrás de la región de Murcia, donde el repunte fue del 0,63. Así, la población de la Comunitat se sitúa en 5.072.176 a 1 de enero del 2022. A pesar de que el saldo vegetativo fue negativo (-14.106) se vio compensado por el saldo migratorio exterior (30.265) e interior (9.108). De este modo la Comunitat gana más de 25.000 habitantes en el último año. H