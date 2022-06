Castellon tiene casi 571.000 propietarios sin que cale aún la cultura del alquiler

Castellón cuenta con 570.853 propietarios de al menos un bien inmobiliario -casas, garajes, solares, naves industriales...--, casi tantos como habitantes que, según los últimos números del Instituto Nacional de Estadística (INE), son un total de 585.590.

Esta casi paridad se explica porque los titulares de la propiedad inmobiliaria no son solo las personas físicas, los ciudadanos a modo individual, sino también las jurídicas, es decir, empresas de cualquier tamaño o fórmula legal para su constitución.

Es, además, un número que crece sin prisa, pero igualmente sin pausa, lo que demuestra que la cultura del alquiler no cala en general en la provincia, salvo en colectivos de jóvenes que comienzan a optar por arrendar aunque dispongan de recursos para comprar, que es la actitud generalizada en buena parte de los segmentos de edad en Castellón.

Evolución al alza

En lo que se refiere a la evolución al alza, en el 2021 el territorio ha ganado 2.784 propietarios en relación al 2020, número que suma 5.587 nuevos titulares si se compara con el 2019, antes de estallar la pandemia del coronavirus. La cifra se dispara a un crecimiento de 32.862 cuando el periodo que se estudia es el de los últimos diez años, ya que en el 2011 Castellón registraba 537.991 dueños de algún tipo de propiedad.

Del total de 570.853 propietarios castellonenses al acabar el último año, la mayor parte, 486.397, lo son de bienes de naturaleza urbana. En este paquete destacan las primeras residencias y también las casas de verano y, en general, las viviendas, pero también se incluyen los solares urbanizables, trasteros o plazas de garaje, así como las naves industriales y de empresas de servicios.

El resto de dueños de inmuebles, 193.678, lo son de bienes rústicos, bien sean espacios de cultivo, monte o barbechos.

Las mayorías

Uno de los datos destacados que revela el informe de la Dirección General del Catastro está en la acumulación de propiedades que se produce en muchos casos. De hecho, aunque el colectivo más destacado es el de quienes poseen un solo bien (258.540); un total de 115.863 castellonenses disponen de dos; mientras que 61.667 son dueños de tres; hay 34.933 propietarios de cuatro bienes inmobiliarios; 24.560 de cinco; y 46.861 suman en su haber entre seis y diez.

Continuando con la progresión, están registrados nada menos que 25.908 titulares en la provincia que tienen a su nombre entre 11 y 25 propiedades. Entre ellos se situarían en muchos casos personas jurídicas, es decir, empresas. Mientras, son más de mil las personas que acumulan como dueños más de cincuenta bienes.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliara (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedeu, confirma que la cultura de la propiedad supera todavía con creces a quienes prefieren alquilar sus viviendas o bienes inmobiliarios, un hábito que aún es incipiente en la provincia de Castellón y se detecta únicamente entre los más jóvenes.

Según Nomdedeu, «el alquiler está en auge solo entre quienes no pueden asumir la compra, por ejemplo, de su primera vivienda, porque no disponen del dinero o la estabilidad suficiente en sus ingresos, o entre la gente joven que no quiere complicarse y también por su mentalidad, nueva en el sentido de que prefieren no atarse a las responsabilidades que supone ser propietario».

El experto, quien recuerda que hay más demanda que oferta de pisos para arrendar precisamente porque son muchos quienes no cuentan con los recursos para adquirir, apunta también que las herencias es otro elemento que empuja al alza el número de titulares, ya que, especialmente en el caso de las propiedades rústicas, estas se dividen a menudo.

El pequeño inversor

Por otra parte, el presidente del Coapi de Castellón indica que la nula rentabilidad de los depósitos bancarios está llevando a muchos pequeños inversores castellonenses a «comprar pisos, garajes o locales pequeños como un medio para que el dinero que tienen no se devalúe, y más teniendo en cuenta la escalada de la inflación, que está subiendo ahora muchísimo». Añade que la pandemia también ha generado una alta demanda de masías o terrenos como alternativa al piso en la ciudad.