Cierre de consultorios: Municipios de Castellón cargan contra Sanitat

La decisión de la Conselleria de Sanitat de no abrir este verano nueve de los 16 consultorios en siete municipios del litoral de la provincia ha provocado una cascada de reacciones por parte de los ayuntamientos afectados que reclaman una asistencia sanitaria de calidad y cercana tanto para vecinos como para los visitantes.

Cerrados estarán durante la época estival los dos consultorios que hay en la localidad más turística de la provincia, Peñíscola. Para contrarrestar esta decisión, el departamento de Miguel Mínguez prevé reforzar el centro de salud, como también hará en Alcossebre, Orpesa y Benicàssim. «Centralizar el servicio en un único punto mientras nuestra población se multiplica pasando de 8.000 a 100.000 habitantes no nos parece que sea lo óptimo», denuncia la concejal de Bienestar Social, María Jesús Albiol, quien insistió en la necesidad de abrir sus dos consultorios auxiliares. Informa Alba Boix.

Alcossebre también rechaza que no esté operativo el consultorio Las Fuentes. El alcalde, Francisco Juan, ya denunció en Mediterráneo que sufren «una sanidad de segunda». Orpesa pierde uno de sus tres consultorios, mientras que Benicàssim solo tendrá operativos dos de los cuatro con los que cuenta. En concreto, darán servicio asistencial el de la calle Vila-real y el Atlanta.

«No es una buena noticia porque quintuplicamos la población y las urgencias del centro de salud se colapsan si los consultorios están cerrados», explicó la alcaldesa, Susana Marqués, quien también se refirió a que la falta de asistencia también recae en las Urgencias del Hospital General de Castelló debido a su cercanía. Ahora solo está abierto el de la calle Vila-real en horario de mañana y Marqués confía en que el de Atlanta lo esté durante toda la jornada y no suceda lo del año pasado «cuando se anunció y solo abrió dos tardes por falta de médicos».

Declaración institucional

Tampoco Castelló abrirá el centro asistencial de la Marjaleria. De ahí que todos los grupos municipales acordaran ayer en junta de portavoces presentar en el pleno del jueves una declaración institucional para reclamar a la Conselleria la apertura del mismo.

De igual modo, no estará disponible el centro auxiliar La Torre en Almassora. En este sentido, desde este último consistorio aseguraron que seguirán reivindicando la reapertura del consultorio de la playa pese a las dificultades por encontrar personal durante los meses de verano. «El servicio evita desplazamientos entre la playa y el casco urbano a los residentes de la costa durante el periodo estival», afirmaron.

Sin duda, sorprende que el consultorio de Nules no figure en el listado de Sanitat, ya que ha sido uno de los únicos se abrió durante los dos últimos años de pandemia. El alcalde, David García, criticó que no hayan recibido ningún tipo de notificación sobre esta decisión que calificó de «lamentable». «En vez de ganar servicios, se pierden. Es una mala apuesta, que no ayuda al turismo, así que exigimos su apertura, como todos los años», afirmó.

Mención a parte merece el caso de Xilxes. Su consultorio de playa siempre ha figurado en el listado emitido por Sanitat cada verano, a excepción de este año. De todos modos, el alcalde de la localidad, José Martínez, asegura que sí va a estar disponible porque ahora está operativo todo el año.

Reacciones sindicales

Los sindicatos rechazan el plan de vacaciones elaborado por la Conselleria de Sanitat, que prevé la contratación de 7.300 trabajadores para la sustitución de 50.000 profesionales en la Comunitat, al considerarlo «insuficiente» para garantizar una asistencia de calidad. CCOO criticó que el plan se haya publicado «tarde y mal» y que las sustituciones anunciadas no cubran ni un 30% del personal de vacaciones.

Desde UGT consideraron que la improvisación mostrada por Sanitat es «inadmisible y genera vértigo a la plantilla sobre la estabilidad laboral y periodos de descanso, es un parche a una situación cronificada».

Por su parte, CSIF exigió a Sanitat «rectificar» y recordó a la Conselleria que tiene «buena culpa de esa escasez de personal a la que alude al no atender a sus reivindicaciones de mejora».

Otras claves

Centros obsoletos

Sanitat justificó ayer que, además de la escasez de personal, se ha optado por no abrir algunos consultorios al no cumplir las medidas mínimas debido a que están obsoletos.

Refuerzos

La Conselleria insiste en que en aquellas zonas más turísticas se compensará el cierre de consultorios reforzando con más personal los centros de salud, garantizando así una correcta asistencia sanitaria.

Médicos

El sindicato médico CESM-CV mostró «su asombro» porque se sustituyan y refuercen 850 médicos para toda la Comunitat, lo que supone 37 médicos --entre sustituciones y refuerzos de consultorios de verano y servicios de urgencias-- por departamento de salud, «un número inferior al de celadores, la mitad de técnicos de enfermería y un tercio del de enfermeras por poner algunos ejemplos».

