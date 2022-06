Castellón tiene déficit de técnicos de FP en construcción, industria y automóvil

La falta de vocaciones dificulta a las empresas de Castellón encontrar profesionales técnicos en especialidades de Formación Profesional vinculadas a la industria, el azulejo, el automóvil o la construcción. Así, Pilar Trilles, de Adecco, señala que está resultando complicado encontrar personal especializado por ejemplo en electromecánica; electrónica; mecánica o electricidad. También lo es en el ámbito de los técnicos cerámicos, la automatización y robótica, el mantenimiento electrónico o la química industrial.

Instaladores eléctricos

Desde la asociación provincial de instaladores eléctricos, Eloy Ortí, señala: «Estamos trabajando por incentivar la FP en institutos pero cuesta mucho que los alumnos se decidan por una FP de instalaciones eléctricas, electrotécnica o electrónica y que los grupos se completen en los mismos centros de FP. Por alguna razón, se prefiere cocina , informática, o este tipo de profesiones más mediáticas. Es un problema de fondo y cuesta engancharles a este tipo de trabajos de instalaciones eléctricas, de climatización, de fontanería son trabajos que los chavales podrían hacer», señala. «Hay un buen sueldo, pero parece que sean profesiones de segunda cuando el sector eléctrico es uno de los más importantes y el que más esta creciendo e innovando», añade. "Llevamos 3 años con el proyecto Junior, un proyecto de la asociación financiado por diputación donde se visita los institutos de la provincia para promover la FP de este sector", señala.

Automoción

En la misma línea, desde Astrauto, Pablo Colom, indica que «en nuestro sector hay déficit de mecánicos, electromecánicos, chapistas y pintores. Hay ciclos de este ámbito pero no salen suficientes titulados para la demanda que hay en el mercado. No obstante no es un problema solo de la automoción: «También las azulejeras tienen problemas, pues demandan electromecánicos, y no son suficientes los alumnos que salen al año de la especialidad».

Azulejos

Desde la patronal Ascer reflejan que no es tanto un problema de oferta formativa (que es suficiente y adecuada), como de demanda por parte del alumnado. En definitiva, «hay falta de vocaciones para trabajar en la industria en general, y en nuestro sector en particular». No obstante, puntualizan, en algo generalizado, no solo para trabajar en industria, sino también para luego trabajar en construcción y colocar la cerámica», añaden.

Construcción

Lo concreta Carlos Gomis, de la asociación provincial de empresas de construcción, APPEC: «Encontramos dificultad para determinadas especialidades como encofradores, ferrallistas, caravisteros...» En este caso, el déficit se suple con formación ocupacional y certificados de profesionalidad: «Trabajamos a través de la Fundación Laboral de la Construcción con sede en Vila-real, donde se realizan ciclos, de mayor o menor especialización. «También hemos contactado con Castellón Crea que realiza en Tetuán 14 cursos para desempleados, para ver si existiría la posibilidad de hacer especialidades una vez concluyan esos ciclos, así como trabajar a través de la intermediación y orientación laboral para proporcionar a nuestros empresarios trabajadores», añade.

La visión de los institutos

El director del IES Politécnico de Castelló Jorge Bellés, explica que Automoción, mantenimiento electromecánico para el sector azulejero; mecatrónica, automatización y robótica e incluso electricidad e instalaciones eléctricas están teniendo mucha demanda por las empresas. Algunos tienen 100% de inserción, como mecatrónica. «Desde la pandemia ha habido un boom de demanda de trabajo tanto en construcción como en industria. Aunque los problemas del encarecimiento de materias primas han ralentizado muchos proyectos, las empresas demandan bastantes técnicos», relata.

Mientras, en el ciclo superior de Química Industrial, la inserción ha sido del 100%, en el IES Vicent Castell i Domènech de la capital de la Plana.