10 consejos de ciberseguridad para tus vacaciones

Llegan las vacaciones y el uso del móvil para descargar una app de fotografía, consultar un e-mail urgente del trabajo o reservar un hotel puede acabar mal en caso de ser objeto de ciberdelincuentes. La Conselleria de Hacienda ha lanzado la campaña Protege tu móvil de ciberataques, con consejos para evitar el robo de datos y reconocer una infección. El conseller, Arcadi España, destacó: «Cualquier empresa, institución o ciudadano corre el riesgo de sufrir un ataque digital, por ello es fundamental la formación y concienciación con campañas divulgativas». El Centro de Seguridad de TIC de la Comunitat (CSIRT-CV) ha elaborado para Mediterráneo este decálogo.

1. Internet y ocio.

Ojo con wifis públicas y las ‘apps’ de moda

En verano es habitual conectarse a wifis gratuitas y públicas en aeropuertos, cafeterías, hoteles, etc. Se aconseja deshabilitar las conexiones inalámbricas cuando no se usan (se protege el equipo y dura más la batería). Si se accede, mejor utilizar una VPN y evitar introducir datos como la tarjeta de crédito. Usar antes la versión web que descargar la app y cerrar sesión para no dejar rastro. Ojo a apps de moda, sociales o de fotos, pues se lanzan otras parecidas con virus. Revisa comentarios de usuarios.

2. Turismo

Fraude en anuncios demasiado baratos

Si usas la red con fines turísticos (alquiler de apartamento, excursiones, hoteles o entradas), desconfía de chollos y anuncios con errores ortográficos o forma de pago extraña. Conviene revisar las fotos en Google para comprobar si salen en otro anuncio y verificar la autenticidad del anunciante.

3. Acceso a datos

Es buen momento de renovar contraseñas

Pon a punto tus contraseñas. Puedes usar un gestor y así recordar solo una. Si alguien la descifra puede causar un daño irreparable a la imagen, relaciones, trabajo o finanzas. Cuanto más larga, más segura: mínimo 12 y lo ideal 16 caracteres o más. Por cada letra, número o signo añadida, la contraseña será 128 veces más difícil de adivinar. Mejor usar una frase que una palabra, cambiarla a menudo y no la misma para todo. Desactivar la opción «Recordar contraseña» del navegador y verificar en dos pasos: contraseña y una segunda clave enviada al móvil.

4. Juegos on line

Exposición de los datos bancarios

En verano, con más tiempo libre, crece el juego on line. Pero se exponen al robo de datos de carácter personal y/o bancarios, y el envío masivo de spam tras registrarse.

5. Educación

Forma a los menores en ciberseguridad

Los hijos que se hacen mayores pasan más tiempo con sus ordenadores y teléfonos. Se conectan a Instagram, WhatsApp, comparten fotos…Es clave formarles.

6. Privacidad y delitos

No compartas tu vida en las redes sociales

Tu privacidad es más importante que unos likes. Una foto o vídeo revela la ubicación, el tiempo que vas a estar fuera de casa u otra pista. Ojo si creas carpeta compartida en Drive o Dropbox para fotos.

7. Conservar información y liberar espacio

Crear una copia de seguridad de los datos

En vacaciones se toman más fotos y es posible quedarse sin capacidad. Lo ideal es hacer una copia de seguridad antes de irnos y así liberar espacio; y evitar un disgusto en caso de pérdida, robo o que se te estropee el dispositivo. Recuerda la regla 3-2-1: 3 copias, en 2 soportes diferentes y 1 en un lugar físico distinto. Y cifrar el acceso.

8. Bloqueo

Antivirus actualizado como barrera

Cada dispositivo debe tener antivirus de calidad y actualizado. El firewall inspecciona el tráfico web y bloquea accesos no autorizados.

9. Correo

Basura y fraudes a través del e-mail

Modo alerta con el correo basura (spam, phishing, falsas ofertas de viajes, alquiler sospechosos, etc.(.

10. Plan global

Proteger la totalidad de los dispositivos

Ojo a móviles y tablets, no solo ordenadores, tanto Apple como Android. Si vendes tu móvil, haz antes un borrado de su contenido.