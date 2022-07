La inflación sube las cuotas a los vecinos y los morosos no podrán usar zonas comunes

Las comunidades de propietarios de Castellón ya pueden echar mano este verano de la nueva modificación legislativa que permite más mano dura contra los morosos. Ya es posible vetarles el acceso a servicios comunes no esenciales, como la piscina o zonas deportivas. Los administradores de fincas colegiados ya han recibido consultas e incluso están preparando una de las primeras juntas con esta novedad en el orden del día para principios de agosto, con el punto de proponer prohibir el uso de la piscina a quien adeuda pagos, aunque esto implique una mínima inversión para habilitar una tarjeta que limite el acceso.

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Joaquín Rambla, así lo explicó y añadió que «el primer caso es una gran urbanización cerca de la zona de costa, con piscina, pistas deportivas y sauna». En su opinión, va a ser la primera iniciativa de muchas, puesto que el cambio es muy reciente y entró en vigor el 16 de junio, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado la modificación de la ley de propiedad horizontal 10/2022. Aunque el índice de morosidad es del 3% de media, e incluso hay fincas donde todos pagan, la mayor problemática deudora se da «en segunda residencia, en grandes urbanizaciones del litoral, desde Almenara a Benicàssim, Peñíscola, Sant Jordi, etc.». Y analizó que muchos invirtieron en época de bonanza en un apartamento pero en vacas flacas deciden prescindir de pagar esta cuota frente a la de su primera vivienda.

Restringir la antena de televisión

Eso sí, Rambla puntualizó que solo se podrán vetar bienes no esenciales, «por lo que nunca se podrá prohibir usar el ascensor, o acceder por la finca al párking, pero sí se estudia retirarle la antena de televisión». ¿La actual coyuntura ha disparado la morosidad? Los colegiados aún no lo aprecian pero sí creen que se notará «después del verano, a partir de septiembre». Y es que la inflación ha disparado los costes en la cesta de la compra, los viajes y la vida en general, y también en las comunidades vecinales. Todo es más caro. Desde la limpieza a la luz, la jardinería o los materiales para arreglar el ascensor; y los gastos van a más (desde el certificado digital a protección de datos, informe de evaluación del edificio que ronda los 100 euros). «Este 2022 muchas comunidades se han visto obligadas a subir la cuota trimestral en torno a un 10% --por ejemplo, de 100 a 110 euros--, porque iban muy justas para atender lo que se había encarecido el mantenimiento. Se ha subido sí o sí porque no se llegaba al presupuesto. Y donde no se ha hecho se hará seguro en los próximos meses y seguro ya en 2023. «Hasta ahora, las fincas con mayor colchón de remanente, de 5.000 ó 6.000 euros, han podido ir resistiendo sin subir. Si antes la ley obligaba a una reserva del 5%, ahora exige un 10%: ej. 3.000 euros de un presupuesto anual de 30.000». Una comunidad de invierno y residencia habitual con ascensor y limpieza de escalera puede pagar 180 euros el trimestre y una de costa con piscina o portería sí abona más.