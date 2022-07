Presidente de la federación de caza en Castellón: "Las futuras leyes de protección animal pondrán al sector en jaque"

Juanjo Ferrer es el nuevo delegado de la Federación de Caza en Castellón. Se muestra preocupado por el impacto de las futuras leyes de protección animal, que pueden poner en jaque a un sector que es motor económico del interior.

¿Cuáles van a ser sus prioridades al frente de la federación?

Las prioridades de la nueva Junta Directiva provincial se van a centrar en varios ejes de actuación fundamentales. Por un lado servir de forma eficiente las necesidades de los clubes, como de la de todos los cazadores federados, y por otro, defender al sector cinegético de los constantes ataques hacia el colectivo. Para ello, tenemos una gran labor por delante, mostrar y concienciar a la ciudadanía de todo lo que hacemos en beneficio de la fauna y el ecosistema, para que lo valoren y eliminen los prejuicios hacia nuestro colectivo. En definitiva, mostrar todo el trabajo que realizan los 188 clubes de nuestra provincia, que disfrutamos y del que nos beneficiamos todos. Esto se ve en la labor del mantenimiento del campo por parte de las sociedades de caza y los trabajos de control poblacional, esenciales para evitar distintas problemáticas, como perdidas en la agricultura, control de enfermedades, accidentes de tráfico, etc.

¿Qué balance haría de la situación actual de la federación?

La Federación de Caza de la Comunidad ha llevado estos últimos años, incluidos los de pandemia, una línea regular de federados y casi se van calcando números de un año a otro, por lo que podemos definir la situación como estable. En estas últimas temporadas la Federación ha apostado por el incremento de servicios y atención a los clubes y cazadores federados, y en esa línea se va a continuar durante los próximos 4 años. Además nos hemos erigido como el principal órgano de representación de los cazadores valencianos, tal y como se pudo comprobar en la gran manifestación del pasado 20 de marzo en Madrid, en la que más de 20.000 cazadores de la comunitat Valenciana se dieron cita para defender al colectivo de las amenazas que se ciernen sobre el mismo.

El tema de la superpoblación de jabalís y conejos ¿se está resolviendo adecuadamente?

La Federación y está a la disposición de la Administración con todos los recursos técnicos para buscar soluciones efectivas a estas situaciones. En nuestra provincia hay distintas zonas declaradas con sobrepoblación de conejo, en las que se están llevando unas actuaciones determinadas para su control. En el caso del jabalí, actualmente solo se está realizando a través de esperas autorizadas, ya que la temporada de batidas y ganchos comienza en septiembre y finaliza sobre el mes de febrero. Cabe recordar que la sobrepoblación de esta especie afecta negativamente en la fauna y flora de la zona, ya que son grandes depredadores y por donde pasan lo destrozan todo. Además también son los causantes de accidentes de tráfico, que desgraciadamente en ocasiones, pueden provocar daños irreparables. Aunque realmente donde tenemos que trabajar más para agilizar trámites y conseguir más permisos, es con el control de predadores, ya que con todo lo que se pide por parte de la Administración es muy difícil poder llevarlo a cabo.

En tema de licencias y cursos, ¿están notando un incremento?

Las cifras de la Federación siguen estables, siendo esto una nota positiva, ya que nos refleja que las altas están sustituyendo a las bajas que se producen cada año. Además, todos los cursos que realiza la Escuela de Caza y Naturaleza están teniendo un gran éxito, el último que se realizó en nuestra provincia fue el de Organización y Seguridad en Batidas y Ganchos, celebrado en Rossell, con el cartel de lleno. Una buena señal que refleja el interés de los cazadores por aumentar su formación respecto a la caza.

Las futuras leyes de protección animal ¿cómo creen que afectarán a la caza provincial?

Afectaría muy negativamente. Su consolidación supondría el final de la actividad cinegética, especialmente por la prohibición de la cría y la castración obligatoria y el transporte de los perros, ya que en nuestra provincia existe una gran afición por la caza con podencos, y con esta ley, estaría sentenciada a desaparecer, al igual que las rehalas. En general, pondría al sector cinegético en jaque, ya que es una norma que nos ataca directamente. Respecto a la comparecencia en les Corts y las mejoras que se solicitaron, no se ha recibido respuesta de ello.

¿Considera que la inflación y escalada de costes perjudican también al sector?

Como en todas las crisis hay unos sectores que se ven más afectados que otros. A nosotros como Federación, nos puede afectar más si los federados posponen su afición por otras necesidades. Además, todo ha subido de precio, la gasolina, la munición, la vida en general. No olvidemos que la caza es un motor económico del mundo rural.

¿Están teniendo la respuesta que precisan en la relación con la administración en cuanto a la celeridad para autorizar batidas, etc?

Aún no podemos contestar de primera mano, ya que nosotros como junta, aún no hemos podido comprobar si esto ha cambiado o no. La temporada de caza de esta modalidad comienza en septiembre, aunque sí que sabemos que algo ha mejorado. Toda celeridad es insuficiente, y continuaremos trabajando para agilizar los trámites y optimizar la burocracia.

¿Qué pediría a las autoridades en relación con esta práctica?

Principalmente diría más implicación y apoyo por parte de la administración, sobre todo que se nos entienda como un colectivo esencial y que se reconozca la labor social y altruista que hacen los clubs y los cazadores. Nosotros siempre estamos a su disposición para trabajar conjuntamente. Es necesario un plan integral de fomento y promoción de la actividad cinegética.

¿Qué balance haría de la pasada campaña y qué previsiones tienen para la media veda?

Las temporadas siempre van bien, salir al campo, disfrutar de la naturaleza, de nuestros perros y amigos, no tiene precio, es una suerte poder vivirlo. Aunque como delegado, quiero recalcar que nosotros vamos a estar al lado de todos los clubs, queremos que ellos cuenten con la Federación y trabajar de la mano para mejorar en todo lo que podamos y cumplir con nuestras líneas de trabajos y objetivos. Respecto a la media veda, aún estamos a la espera de que la Conselleria emita la resolución de la Orden General de Vedas 2022/2023, que un año más se ha retrasado. Aunque desgraciadamente, este año, la caza de la tórtola europea seguirá estando prohibida en nuestra comunidad.