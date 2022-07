Solo el 1,4% del alumnado de ciclos está inscrito en la FP dual en Castellón

Solo el 1,4% de los alumnos que cursan Formación Profesional en Castellón lo hace en modalidad dual. Según los últimos datos de la Conselleria de Educación de los 11.424 estudiantes de FP solo 160 hace FP dual. Los sindicatos y la patronal reconocen el alcance limitado del modelo por las dificultades que entraña.

En concreto, Marc Candela, del STEPV, señala que «pocos centros lo tienen porque hay problemas para encontrar a empresas que puedan dedicarse a formar al alumnado» debido a la red empresarial que hay en la Comunitat, de comercios y pequeñas empresas. En ese sentido, señala que la formación en centros de trabajo (prácticas) funciona muy bien porque implica que estén unos meses ayudando en la empresa. Sin embargo, en la FP dual esta formación es mucho más prolongada en el tiempo con un contrato para que haya una persona en la empresa que se dedique a formar al estudiante y un tutor en el centro que lo esté comprobando. «Hemos pedido al director general de FP que la ley de FP cambia el modelo para implantar la dual y si se podía hacer algo aquí», advirtió.

Coinciden desde la Confederación Empresarial Valenciana. «Nuestro principal hándicap es que el tejido empresarial está constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, para las que la FP dual puede constituir una gran oportunidad pero también un reto por su reducida estructura y limitados recursos». Señalan que la media autonómica es del 1,47% y está por debajo de la estatal, que es del 3,48%.

Simplificar

Desde la CEV recuerdan que la formación de personal en la empresa requiere de dedicación de recursos materiales y humanos y tiempo. «Para las empresas la formación es una inversión y no un gasto pero hay que tener en cuenta también el tamaño de las mismas y la rotación del personal ; es compresible por tanto que para una pequeña o mediana empresa sea difícil estar constantemente participando en procesos formativos si no tienen un horizonte próximo de contratación de personal», añaden. No obstante, indican, «las posibilidades de la FP y sobre todo la FP Dual son enormes si se racionalizan y simplifican los procedimientos para la firma de los convenios o si se facilita la estancia de los propios docentes en los centros de trabajo». Con todo, subrayan el compromiso de la CEV de implicarse aún más para que este modelo formativo sea mucho más capilar en el territorio y más transversal en los sectores profesionales.

Educación ha flexibilizado el proceso

Desde la Conselleria de Educación informan de que ya han introducido medidas de flexibilización de la FP Dual y simplificación de los procedimientos, incluyendo que los equipos directivos de los centros educativos puedan firmar directamente con las empresas convenios. Aunque hasta septiembre no habrá datos disponibles, hay institutos que sí corroboran el incremento. Es el caso del IES Politècnic de Castelló, que ha pasado de tener alumnos de dual en una familia a tenerlos en todas prácticamente. «Como se ha hecho mucha difusión de la FP dual, ahora se ha incrementado muy considerablemente, tanto la demanda de las empresas como del alumnado», refleja el director Jorge Bellés, quien destaca el trabajo de los tutores, de comprobar que haya una persona enseñándoles.

Déficit de personal especializado

Además de que el IES Politècnico se ha movido, el déficit de personal especializado en titulaciones como las que oferta el centro también ha influido en el avance, ya que las empresas ven en esta FP dual una forma de asegurarse un alumno en prácticas durante los 2 años que dura su formación y su continuidad, ya que usualmente hay más empresas interesadas que alumnos disponibles.

Triplicado los convenios

Desde Conselleria agregan que, desde el 2015 hasta el 2020/21 se han triplicado los convenios (de 395 a 1.024) y se han incrementado los alumnos (de 59 a 160). De este curso aún no hay cifras.

Química industrial

Otro modelo de éxito es el del IES Vicent Castell de Castelló que oferta el ciclo superior de Química Industrial con las empresas del Serrallo que tiene una inserción profesional del 100% en los 3 años que viene ofertándose. En este caso también el hecho es que son grandes y potentes empresas las que están detrás del proyecto, de la mano con el centro.