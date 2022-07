El juego presencial en casinos y bingos se triplica en Castellón

Castellón aportará a la Generalitat por impuestos hasta mayo un 21% más que el año pasado, en concreto, 82 millones de euros frente a los 68 millones del mismo periodo del 2021. Un avance en la recaudación tributaria en conjunto que es un reflejo del mayor dinamismo de una economía menos tocada ya por el covid.

Pero especialmente, destacan como nº1 los incrementos registrados por el juego presencial en los establecimientos del sector en la provincia. Por un lado, los bingos han recaudado un 371% más en los cinco primeros meses de este 2022; y los casinos, muy de cerca, un 285% más, respecto al mismo periodo de un año atrás.

Tiempo cerrado en 2021 y temor al contagio

¿Qué explicación hay detrás de estos crecimientos desmesurados? El director general de Tributos y Juego de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Rafael Beneyto, relató que de los tributos que corresponden «hasta mayo los casinos han aportado su liquidación del primer trimestre. Lo mismo sucedió en 2021, pero además entonces hubo 59 días con los establecimientos cerrados, lo que supone una tercera parte de su actividad en ese periodo».

Otro factor a tener en cuenta es que en este 2022, ya con las salas en funcionamiento, desde el sector del juego se ha notado una mayor presencialidad . «Tras la sensación de inseguridad frente a la pandemia y contagios hizo que a la gente mayor le costara recuperar el ritmo de entrada en las salas de juego, el presente ejercicio los empresarios han detectado que sí están volviendo», indicó.

Las máquinas recreativa son las más utilizadas

El sector del juego en Castellón en su conjunto en estos cinco meses tendrá que tributar casi seis millones de euros (entre bingos, rifas, casinos y máquinas recreativas). «Respecto al 2019, se ha recuperado ya el 67% del nivel recaudatorio en la Comunitat», indicó. Y en el caso de Castellón ya se ha vuelto a los niveles prepandemia, incluso superándolos. En el acumulado hasta mayo del 2022, se ingresan 5,9 millones de euros por juego; 5,1 millones en 2021; 3 millones en 2020; 5,9 millones en 2019; y 3,5 millones en el 2018.

Casinos y temporada de verano

Las empresas han transmitido que se irá recuperando la actividad conforme avance el año. Justo los casinos son muy sensibles al turismo, sobre todo, de cara al verano, por lo que la previsión es que a partir de ahora se retome con mayor intensidad», detalló.

En su opinión, es pronto para saber qué ocurrirá este año pero a nivel de Comunitat duda que pueda volver a los niveles prepandemia. «Si no se hubieran dado más factores externos una vez superada la pandemia, como los problemas de inflación o renta disponible, podríamos dibujar otro escenario. Pero con el contexto de incertidumbre actual no me atrevo a decir si cerraremos este ejercicio recuperando el 100% o el 80%», dijo. «La inflación limita el poder adquisitivo por el alza de precios de alimentos, combustible, hostelería, etc. Si toda esa cesta de productos cuesta más, habrá menos dinero para jugar», concluyó.

Más datos

Bingos Hasta mayo los jugadores de bingo han reportado al sector y estos han pagado en tasas al Consell 393.674 euros, más que los 83.500 del 2021. Casinos Por tasa de juego sobre casinos en Castellón se han recaudado 160.421 euros, frente a los solo 41.613 del 2021; y más ya que los 146.535 de 2019. Máquinas recreativas Suponen el mayor montante del juego. En Castellón de enero a mayo se han ingresado 5,1 millones, 200.000 euros más en un año.