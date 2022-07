La Universitat Jaume I tiene registradas 17 solicitudes de patentes desde el año 2017 a las que hay que sumar 13 de software. La patente es un título de Propiedad Industrial concedido por el Estado y confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la fabricación, el ofrecimiento para la venta o la comercialización del producto o procedimiento objeto de la patente. Tiene una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se paguen las tasas de mantenimiento del expediente de patente en los estados designados.

¿Qué beneficios proporciona la patente de invención? Dado que tiene un efecto disuasorio en cuanto a la producción o ventas no autorizadas del producto o servicio objeto de la patente en los estados designados, la patente incrementa las posibilidades de una mayor facturación durante un período de tiempo y, de esta manera, se favorece la recuperación de la inversión que se realizó en investigación y desarrollo. Además, las patentes benefician la imagen y reputación comercial y corporativa de la empresa que las explota y son activos que pueden contribuir a incrementar el valor de la compañía. Por otra parte, la solicitud de patente, que incluye una descripción suficiente de la invención, es publicada antes de la fase de examen examen sustantivo de novedad y actividad inventiva. De esta manera, se divulgan nuevos desarrollos tecnológicos, lo que resulta beneficioso para la comunidad científica y técnica mundial.

La Universitat Jaume I registra solicitudes de patentes de invenciones que todavía requieren validación y desarrollo industrial. Por eso algunos grupos de investigación realizan proyectos de I+D+i para valorizar las tecnologías, es decir, para avanzar en su desarrollo tecnológico. A veces, estos proyectos son realizados en colaboración con empresas, bajo acuerdo de condiciones de confidencialidad de la información y materiales intercambiados.

Además de las invenciones protegidas por patente, se registran otros resultados de investigación que pueden constituir el soporte de una prestación de servicios; por ejemplo, programas de ordenador (propiedad intelectual).

En España, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, establece que son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola. Además, en esta norma se determina qué no se considera invención patentable y qué invenciones no podrán ser objeto de patente.

El registro de la solicitud española de patente y su concesión, tras el correspondiente procedimiento de tramitación, que incluye un primer examen de oficio y un segundo examen sustantivo, corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Aunque, también es posible presentar una solicitud de patente europea directamente ante la Oficina Europea de Patentes. En cualquier caso, desde el día en que se registra la primera solicitud de patente de invención, el titular de la misma cuenta con un período de un año para realizar una extensión internacional de la protección en otros estados.

Para determinar la novedad y actividad inventiva, las Oficinas competentes consultan bases de datos de patentes, bases de datos de publicaciones científicas y otras fuentes. Por una parte, se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, que -dicho de de una manera sencilla aunque no completa- está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Por otra, se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Trastornos emocionales

Algunas de las invenciones de la UJI van encaminadas al bienestar emocional. Es el caso de Sonreír es divertido, un programa auto-aplicado a través de Internet para la prevención y el tratamiento de los trastornos emocionales. Esta herramienta ha sido desarrollada por investigadores de la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València. Así, Sonreír es divertido combina los procedimientos existentes más efectivos para mejorar el estado de ánimo, controlar la ansiedad y el estrés con técnicas para promocionar la regulación emocional, la capacidad de afrontamiento y la resiliencia. El programa entrena al usuario en formas adaptativas de afrontar los problemas y superarlos sin necesidad de una preparación previa e incorpora como novedad técnicas de psicología positiva. Así es totalmente autoaplicado a través de internet, con lo que la persona desde su casa puede avanzar en el contenido a través de los diferentes módulos y cuenta con herramientas que tradicionalmente han mostrado eficacia para la prevención y tratamiento de los trastornos emocionales, así como también técnicas de psicología positiva. Esto supone que ayuda a potenciar las fortalezas, potencialidades y virtudes de las personas y no solo en paliar el déficit y disminuir las emociones negativas.

Monitorización de personas mayores

Otro de los avances desarrollado por investigadores de la UJI es un sistema que permite la monitorización no intrusiva de personas mayores en sus propios domicilios por parte de sus familiares y cuidadores. La solución se apoya en el posicionamiento de dispositivos móviles tipos smartwatch a partir de las señales emitidas por los puntos de acceso WiFi y, por lo tanto, cuenta con la ventaja de no requerir del despliegue de ningún tipo de infraestructura. El programa emite avisos o alarmas ante desviaciones del comportamiento usual de las personas monitorizadas, y muestra a los cuidadores el patrón de comportamiento actual mediante una interfaz web. Esta tecnología permite prestar cuidados a las personas mayores de manera remota, mínimamente intrusiva y en sus propios domicilios pudiendo detectar situaciones de riesgo, como que una persona permanezca en la cama por un tiempo superior al habitual o no ha ido a la cocina a hacerse la comida. Un avance desarrollado en el avance de la gerontotecnología. Además, el sistema permite disminuir los desplazamientos que los familiares y cuidadores deben realizar a la vivienda de la persona cuidada, con el consiguiente ahorro.

Dolor crónico

Otro de los avances es una aplicación informática para móviles y tabletas que evalúa y monitoriza el dolor crónico en pacientes. La herramienta permite recoger información relevante sobre cómo experimenta el dolor cada persona, la influencia de las condiciones ambientales y sociales en dicha experiencia, y la eficacia de los diferentes tratamientos ensayados. La app ha sido desarrollada por investigadores de la UJI, la Universitat de Barcelona y el Instituto de Salud Carlos Tercero. Entre las ventajas que tiene es que monitoriza la ocurrencia del dolor y otras variables importantes relacionadas con el dolor como el estado de ánimo incluso variables contextuales en el momento en que ocurren. Además, el paciente puede elegir cuándo da la información cuándo da la información, en episodios de dolor más agudos, lo que ayuda al médico y al investigador.

Almacenamiento de hidrógeno líquido

Por su parte, investigadores del Instituto de Materiales Avanzados han desarrollado un procedimiento de almacenamiento de hidrógeno en forma líquida utilizando líquidos orgánicos portadores de hidrógeno (LOPH). La invención es de aplicación en aquellas compañías dedicadas a la producción y comercialización de soluciones para el almacenamiento y transporte de energía. Está destinada a empresas interesadas en tecnologías de hidrógeno y en particular al almacenamiento de hidrógeno en forma líquida utilizando líquidos orgánicos como portadores de hidrógeno. El procedimiento comprende dos etapas de deshidrogenación catalítica consecutivas y una etapa de hidrogenación. Las temperaturas de trabajo de todos los procesos son inferiores a los 160 °C.

Eliminación de contaminantes

Otro avance desarrollado por personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló y de la Universitat Politècnica de València consiste en un procedimiento de eliminación de contaminantes orgánicos a través de un proceso de electrofiltración mediante electrodos cerámicos microporosos sintetizados con un proceso cerámico estándar. El proceso de electrofiltración es aplicable a la degradación de compuestos orgánicos refractarios y contaminantes emergentes. Las ventajas que presenta frente a otros procesos se deben tanto al material de la membrana utilizada como al proceso de electrofiltración. Entre los sectores para los que resulta útil esta aplicación se encuentran estaciones depuradoras de aguas residuales, hospitales, así como industrias.

Interfaz robots submarinos

Un software que permite controlar a distancia robots submarinos ha sido desarrollado por personal investigador de l'Interactive and Robotic Systems Lab de la Universitat Jaume I de Castelló. La mejora se produce al enriquecer la realidad recibida desde el robot localizado en el entorno peligroso, y unificarla con información 3D extraída a través de técnicas de inteligencia artificial, consiguiendo una realidad mixta de gran utilidad para el usuario. Este avance resulta de utilidad en entornos peligrosos, como accidentes, fuego, humo, radiación o aguas en los que es imposible acceder de forma presencial. La mejora se produce al enriquecer la realidad recibida a través del robot, localizado en el entorno peligroso y unificarla con información 3 D obtenida a través de técnicas de inteligencia artificial consiguiendo una realidad mixta. Así el robot puede tener capacidad de manipular, obedecer las órdenes del operador humano, simular efectos de acciones robóticas antes de que se produzcan y enriquecer la información al usuario facilitando la supervisión de la tarea.

Software

En el ámbito de las aplicaciones informáticas, la UJI junto con la Universitat Oberta de Catalunya ha desarrollado Please App, una app que tiene por objetivo la evaluación, evaluación dinámica y tratamiento de las habilidades pragmáticas y de comunicación social en niños y niñas de 3 a 12 años, utilizando un entorno atractivo, lúdico y familiar para los niños y niñas. La aplicación informática está totalmente desarrollada y lista para su instalación y uso en Windows / Mac. En primer lugar, se han tenido en cuenta los hitos del desarrollo de las habilidades pragmáticas y de comunicación social en niños y niñas con desarrollo típico, y en segundo lugar, con trastornos de Desarrollo del Lenguaje (TDL) o el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Regeneración de tejidos

Por su parte, el grupo de Polímeros y Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castellón ha desarrollado un método in vitro para predecir y/o pronosticar la capacidad de inducir la regeneración de tejidos óseos y blandos por parte de implantes en contacto con estos tejidos. Un avance de utilidad para el sector de la implantología ya que permite obtener mejores resultados. Desde el punto de vista del paciente, en la actualidad no existe ningún test de capacidad de regeneración personalizado y desarrollado para pacientes que van a recibir un implante (prótesis cadera, rodilla, dentales, dispositivos transepiteliales). El estudio de biomateriales con distintas respuestas biológicas mediante proteómica permite identificar los biomarcadores que permiten predecir cómo se va a comportar un implante en el cuerpo, pudiendo determinar el potencial de un implante para regenerar distintos tipos de tejidos de forma más eficiente. El método es más seguro, rápido y económico, permite abaratar costes a empresas productoras de implantes al disminuir riesgos en el paciente, reducir tiempos de ensayo y ahorrar costes al sacar un nuevo producto al mercado.

Pigmento cerámico

Otro de los avances consiste en un procedimiento para la obtención, en una única etapa, de pigmentos cerámicos (rojos y negros) basados en nanopartículas metálicas encapsuladas en sílice, a temperaturas de reacción moderadas y con tiempos de reacción en cuestión de minutos gracias a la técnica de síntesis por combustión de disoluciones. Gracias a que el pigmento cerámico se obtiene en forma de una masa pulverulenta fácilmente disgregable, el pigmento cerámico fácilmente incorporable en barnices vítreos o esmaltes mediante su adición o incorporación (mezclado) durante el procedimiento de vidriado de piezas, y se obtienen vidriados cerámicos con coloraciones intensas. Concretamente, a escala de laboratorio se han obtenido pigmentos que generan un vidriado transparente industrial en un rojo violáceo y un negro profundo.

Ágora Market

Ágora Market es un programa informático que permite implementar la técnica de los mercados predictivos en las empresas como herramienta de gestión de la información interna y toma de decisiones. El software Agora Market crea un mercado real en el que el activo es la información. Dicha información está dispersa entre un conjunto más o menos amplio de personas, por ejemplo empleados, y la finalidad de Agora Market es extraerla de manera fiable y agregarla. En dicho mercado los usuarios intercambian acciones cuyo pago depende de la materialización o no de eventos futuros desconocidos, y el equipo directivo de la empresa obtiene una estimación realista y sincera de la probabilidad de que algún acontecimiento relevante vaya a ocurrir o no, ya sea la expedición de un pedido en el tiempo convenido con el cliente o el lanzamiento de un nuevo producto por parte de un competidor.

Identificación biométrica

Otro sistema desarrollado por investigadores de la UJI consiste en la identificación biométrica de personas basándose en su forma de caminar. Esto permite reconocer a un mismo individuo en escenas grabadas por cámaras diferentes en un tiempo corto. El objetivo no es averiguar la identidad del individuo, sino realizar un seguimiento del mismo a través de una red de cámaras de videovigilancia emplazadas en un espacio público. Cuando una persona desaparece de la vista de una cámara y posteriormente reaparece en otra, el sistema debería ser capaz de determinar que ese sujeto ya ha aparecido anteriormente y así continuar su seguimiento. De esta forma puede evaluarse la normalidad de la secuencia de eventos espaciotemporales a los que este seguimiento ha dado lugar, lo cual tiene una aplicación evidente en el campo de la videovigilancia.