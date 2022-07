La venta de tests covid en farmacias de Castellón se dispara por el repunte

El repunte de contagios de coronavirus en la provincia de Castellón en esta séptima ola se está dejando notar con fuerza en las farmacias, donde la venta de tests de antígenos se ha disparado. Unas ventas que han crecido de forma exponencial, especialmente, en las boticas situadas en zonas de costa, donde estos días aumenta significativamente la población.

Por ejemplo, es el caso de la farmacia Azulmar de Benicàssim. «El incremento en las ventas ha sido exagerado, en pocas horas hemos vendido casi medio centenar y ayer recibimos 300 unidades para dar servicio», afirmaron.

De igual modo, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau, quien tiene establecimiento en Peñíscola, explicó que la incidencia del virus debe ser muy alta teniendo en cuenta los tests que están vendiendo estos días entre personas con síntomas y que han sido contacto estrecho de algún positivo. «Debe haber mucha gente contagiada, pero ahora quedan fuera de los registros y estadísticas», explicó.

Una tendencia que también han detectado en la farmacia Guimerà de Vinaròs, donde han remarcado que, a pesar del repunte en la demanda, no hay problemas en el suministro de unidades.

Constipados de verano

«Hay una gran movilidad y actividad social sin medidas de protección lo que ha ocasionado más contagios, pero también hay mucha gente constipada por los aires acondicionados que se hace el test para descartar que es covid», señaló el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Jaime Alcalá, quien regente una botica en la capital de la Plana.

Hay que recordar que desde el pasado mes de enero, cuando se produjo el pico de la sexta ola, los tests de antígenos de autodiagnóstico tienen un precio máximo regulado por el Ministerio de Sanidad de 2,94 euros.

De todos modos, la sensibilidad de estas pruebas no es del 100% y es factible que, a pesar de tener síntomas compatibles, arrojen un resultado negativo en el inicio del contagio de covid-19. De ahí que los expertos recomienden repetir el test de antígenos entre el tercer y el quinto día con dolencias para tener mayor certeza sobre el diagnóstico.

Mascarilla en farmacia

La portavoz de los farmacéuticos denunció ayer que el colectivo está recibiendo insultos por parte de pacientes que acceden a los establecimientos de farmacia sin mascarilla, a pesar de que es obligado hacerlo, ya que están considerados centros sanitarios y son, junto al transporte urbano, los únicos lugares donde no se levantó el pasado mes de abril la obligatoriedad de llevarla. «Mucha gente no lo está respetando y cuando le recuerdas que debe ponérsela se enfada y te dicen que les atiendas fuera, además en algunos casos llegan a insultar al farmacéutico. Esto no puede ser, necesitamos la colaboración de todos para hacer cumplir la normativa», remarcó Arnau, quien se mostró partidaria de volver a implantar el uso de la misma en espacios interiores de cualquier índole.

Los casos están disparados pero bajan los ingresos

Los contagios están disparados en la provincia de Castellón, donde desde el pasado martes se han registrado 1.173 casos. Sin duda, es la cifra más elevada desde hace meses, además supone más del doble que hace 15 días, según el balance de la Conselleria de Sanitat.

Por contra, la tendencia positiva es la que hace referencia a las hospitalizaciones ya que, después de varias jornadas con repuntes, se produce una reducción en el número de ingresados por covid al haber 13 personas menos que el pasado martes. En total, hay 140 pacientes, cinco de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Otro dato que resulta esperanzador es el hecho de que no haya ningún nuevo fallecido y no se haya producido ningún deceso en la última semana. El total de defunciones se mantiene en 1.124 desde el inicio de la pandemia en Castellón.

La provincia sigue en alerta dos con una incidencia en mayores superior a los 1.000 casos, mientras que la Comunitat alcanzó el riesgo tres, según el Ministerio de Sanidad. Ayer se notificaron 8.854 casos y 24 fallecidos en la región.

Reunión de Puig con los expertos

Con la incidencia al alza y la preocupación creciente por la posible repercusión a nivel hospitalario de esta séptima ola, en un momento en el que las plantillas sanitarias están a medio gas por las vacaciones, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha decidido volver a reunirse este próximo lunes con el comité de expertos para analizar la situación de la pandemia en la Comunitat Valenciana. Una cita en la que también participará el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez. Será el primer encuentro de esta índole al que asiste, ya que en todos los anteriores estuvo su antecesora, Ana Barceló.

«Estamos en contacto permanentemente y haremos lo que los expertos sanitarios nos digan en cada momento, pues son los que tienen que evaluar la situación actual de la séptima ola», manifestó ayer la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas

Estas reuniones del president con expertos en diferentes áreas eran constantes durante la pandemia de coronavirus, pero dejaron de celebrarse una vez mejoraron los datos de contagios y desaparecieron las restricciones.

Mascarilla

Sin embargo, el incremento de casos junto con las llamadas de algunos colectivos a recuperar el uso de las mascarillas en algunos espacios han propiciado una nueva reunión. De todos modos, el Consell no tiene competencias para decidir al respecto del uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados, ya que esto depende del Gobierno central que es quien lo regula. El Ejecutivo de Ximo Puig simplemente puede hacer recomendaciones al respecto, como ya formuló a principios de semana el conseller de Sanitat, quien se mostró partidario de volver a implantar por «solidaridad» ciudadana para proteger a los colectivos más vulnerables.

De momento, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha posicionado a favor de no volver a la obligatoriedad de esta medida y simplemente recomendar su uso en interiores y aglomeraciones a las personas más vulnerables frente al covid, como mayores o inmunodeprimidos.