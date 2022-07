Los ganaderos de Castellón advierten de que no hay toros y vacas para tanto festejo

Durante un año, el fatídico 2020, y buena parte del siguiente, los ganaderos de reses bravas no dejaron de advertirlo: sin ayudas habría que sacrificar animales. No era una amenaza, era una consecuencia de la suspensión generalizada e inevitable de los festejos para frenar la expansión del covid-19. Sin ingresos había que reducir las bocas que alimentar. Aquella medida drástica no fue inocua. No son pocos los ganaderos que, tras reducir sus vacas y toros de corro, ahora no disponen de ejemplares suficientes para dar respuesta a la creciente demanda. El sector no solo se ha recuperado. El efecto reactivación ha sido explosivo y hay más actos que nunca.

Germán Vidal (Cabanes) expuso el nuevo escenario en las Jornadas Autonómicas de Bous al Carrer, organizadas por la Federació de Festes de la Vall d’Uixó en colaboración con la Agència Valenciana de Seguretat i Emergències. En su caso, en el 2019 tenía unas 900 reses bravas. Ahora ronda las 700. Del total, «más del 50%no tiene la edad ni la experiencia para exhibirse». Son demasiado jóvenes. Explica que el momento idóneo para los toros es de tres años y en las vacas, de cuatro.

Así las cosas, hay que decir que no. Vidal reconoce que «sé que hay pueblos molestos porque no hemos podido ir», pero llegan hasta donde pueden llegar, y el aumento de los costes no ayuda. Explica que «en pueblos a los que llevamos 40 o 50 años acudiendo no podemos decir que no; hacemos el esfuerzo, pero en otros casos, nos es imposible dar servicio».

Ante el nuevo panorama podría plantearse la compra de más animales como solución, pero este veterano ganadero lo tiene muy claro: «Conforme veo la situación no quiero aumentar, porque no compensa gastar para coger más faena», y pronuncia el dicho popular que reza «quien más puso más perdió». Hay que aguantar.

Javier Tárrega El Gallo (Moncofa) también sacrificó, aunque remarca que fueron los astados más mayores. Ahora cuenta con unas 200 vacas y toros, «y algo más de 100 están para salir». Opina que no se trata solo de la edad, sino de que los animales están preparados, «porque llevaban dos años sin pisar la calle». Señala que están en el camino de la recuperación, pero considera que, «aunque paguen un poco más, los costes se han duplicado» y todos deben ser conscientes de lo que supone.

Miguel Parejo (Cabanes) redujo su explotación durante la pandemia en unos 80 astados, pero no se queja de su situación. «Tengo animales jóvenes para trabajar». Aun así, también tiene que decir que no a potenciales clientes. En su caso, porque «no hay camiones que se dediquen al traslado» y él no dispone de más medios ni va a invertir para aumentar sus opciones. «Hay que aguantar como sea», sin jugarse demasiado.

Situación generalizada

El presidente de la Asociación de Ganaderos de reses bravas de la Comunitat, Dani Machancoses, corrobora que la tesitura expuesta por Germán Vidal y otros profesionales de Castellón no es excepcional, sino compartida. Él mismo, del total de sus reses, «el 50%está para salir y el otro 50%, no», pero «la temporada de verano es lo único que tenemos, no hay nada más». Coincide con sus compañeros en indicar que el verdadero problema no es no poder llegar. Si quienes contratan no asumen que hacer bous ahora cuesta más dinero que antes «ya veremos qué pasará cuando llegue el invierno». H