«Debemos hacer esta profesión atractiva para los jóvenes»

Los transportistas celebraron ayer el día de su patrón, San Cristóbal. Carmelo Martínez es el presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM). Analiza para Mediterráneo las claves presentes y futuras del sector.

Tras renovar la mitad de la junta directiva, ¿cuáles son los retos que afronta el sector en la provincia a corto y medio plazo?

--Actualmente, al igual que muchos sectores, estamos tratando de convivir con los elevados costes, mejorando las productividades de nuestros vehículos y trasladando, en la medida de lo posible, los incrementos que no podemos absorber. Hasta ahora, como los volúmenes de trabajo eran elevados y nos han llegado algunas ayudas se ha podido conseguir; pero estamos viendo que, poco a poco, está bajando la demanda y tememos que baje a un nivel que no podamos mantener la productividad de nuestros vehículos

¿Cuánto aporta el sector en cifras a la economía provincial?

--Es difícil cuantificar en cifras lo que el transporte de mercancías por carretera aporta a nuestra provincia. Pero sí puedo apuntar que, en Castellón, operan alrededor de 1.180 empresas de transporte, que generan unos 8.000 puestos de trabajo directos y que el transporte contribuye al PIB nacional con un 4,8%. Sobre todo, no hay que olvidar que el 95% de las mercancías que se mueven en nuestro país, lo hacen en camión. Y que si el transporte se para, lo hace la economía. Nada llegaría a nuestros hogares sin camión. Somos un sector esencial y necesitamos que se nos trate como tal.

¿Piensa que las ayudas al combustible están siendo efectivas?

--Hasta cierto punto sí ayuda, al igual que al ciudadano de a pie. Todo ayuda a que se pueda sobrellevar la situación pero, pese a la ayuda, no paramos de ver cómo el combustible no para de encarecerse, por circunstancias que no acabamos de entender, y nos ocasiona graves perjuicios que lamentablemente vamos a tener que trasladar para poder mantener la actividad.

¿En qué otros aspectos se necesita más ayuda del Gobierno?

--Necesitamos medidas que mejoren los efectos de la crisis que estamos padeciendo. Los carburantes ya han superado los dos euros por litro y por tanto han diluido la bonificación del Gobierno. Necesitamos cuanto antes implementar la Ley de Cadena del Transporte, limitando contrataciones, estableciendo costes mínimos y regulando sanciones efectivas contra el trabajo a pérdidas. Por supuesto, todas las medidas negociadas en diciembre de 2021 y que entraron en vigor en marzo eran y son necesarias. Por ejemplo, se establece el pago de los servicios de transporte acorde a lo que recomienda la ley de morosidad, que actualmente lo cifra a un máximo de 60 días. Es la administración la que incorporará la vigilancia de la morosidad en la labor inspectora. Además de otras medidas como aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, creación de buzón de denuncias anónimas, etc. Eso sí, tenemos la herramienta pero tenemos que difundir y pedir el cumplimiento de todas estas medidas a nuestros clientes.

¿Está teniendo consecuencias la guerra de Ucrania en el sector? ¿La inflación?

--El sector del transporte de mercancías por carretera es un termómetro muy sensible de la evolución de la industria y de la economía tanto nacional, autonómica y provincial, por lo que la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación y el aumento constante del precio del combustible están tensionando constantemente el transporte por carretera. Además, ahora hay que añadir el conflicto político de España con Argelia. Algo que afectará especialmente en nuestra provincia, ya que Argelia es un mercado importante del clúster cerámico y el puerto de Castellón tiene una fuerte conexión con dicho país.

¿Cómo afecta la situación del puerto de Valencia y sus retrasos a las empresas de la provincia?

--Por el puerto de Valencia sale más del 50% de las exportaciones marítimas de nuestra provincia. Los retrasos en las terminales portuarias producen un doble efecto negativo sobre nuestras empresas; no podemos trasladar esas paralizaciones a nadie y además hacen que no podamos realizar los servicios planificados, reduciendo la productividad y haciendo que la actividad no sea rentable. Esto, por supuesto, también afecta a las empresas exportadoras de nuestra provincia ya que esos servicios que no se pueden realizar, en ocasiones significan pérdidas de embarques y desajustes en los centros logísticos, ya que las cargas planificadas no llegan cuando tienen que llegar.

¿Está afectando a las empresas la falta de conductores? ¿Cómo podría paliarse este déficit?

--En España, el transporte de mercancías por carretera es un sector muy atomizado. Un 70% de los transportistas es autónomo. Son las medianas y grandes empresas las que a corto y medio plazo sufrirán este problema si antes no se aplican soluciones. Se debería subvencionar o financiar la entrada a la profesión ya que no es barato obtener la formación que se exige. Tenemos que ofrecer a los más jóvenes un transporte con oportunidades de crecimiento, digitalizado, con optimización de rutas y con áreas de descanso cómodas y seguras. Y, por supuesto, mejores condiciones laborales. En junio se publicó el convenio provincial de nuestro sector que, después de mucho tiempo negociando, creo que puede ser una buena base para conseguir esa mejora.

¿Cómo ve el futuro próximo?

--La situación que vivimos en este momento no invita al optimismo. Sin embargo, el Observatorio del Mercado del Transporte de Mercancías por Carretera que publica el Ministerio destaca que se ha incrementado en el último año el número de vehículos de servicio público de mercancías en un 3,07% y también han aumentado el número de empresas hasta 105.902. Este es un crecimiento que no va acompañado de rentabilidad y nos hace pensar en qué modelo de empresas queremos.

Por último quiero hacer alusión a los retos que tenemos. El primero y principal de todos, lograr una buena rentabilidad aplicando las medidas que tenemos a nuestro alcance. Hacer que esta profesión sea atractiva para hombres y mujeres jóvenes. Tenemos puestas nuestras esperanzas en la formación dual y en la subvención de costes para la obtención de carnés y formación. Nos queda por delante la transformación digital, la introducción de nuevas tecnologías como el CMR electrónico, la descarbonización y un largo etcétera de medidas y retos tendremos que ir abordando para mejorar la eficiencia del sector.

¿La apuesta gubernamental por el transporte ferroviario de mercancías es una amenaza para los camioneros o una oportunidad?

--Hay que ver el transporte ferroviario como un aliado del sector y no como una amenaza. El transporte intermodal tiene grandes ventajas y complementa el transporte por carretera. Su mayor eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental hace necesaria su apuesta como se está haciendo desde Europa. Así como la posibilidad de mejorar la conciliación familiar de los conductores involucrados en este tipo de sistemas de transporte hace que podamos afrontar la amenaza que supone para nuestro sector la inminente falta estructural de conductores. Los cargadores tienen que interesarse por cadenas de suministro híbridas, que contemplen ambas vías, la carretera y el ferrocarril, para aprovisionarse y distribuir sus mercancías de una manera mas eficiente, sostenible y diversificando riesgos.