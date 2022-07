Los médicos de Castellón amagan con ir a la huelga por el traslado «forzoso»

Los sindicatos rechazan de frente el decreto del Consell sobre plazas de difícil cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso compartido de recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud. La Conselleria de Sanitat aprobó el pasado martes en mesa sectorial esta nueva normativa con el voto en contra de todos los sindicatos, a excepción de Intersindical que se abstuvo. Ahora tendrá que ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat para su puesta en marcha.

Sin duda, nace con la oposición de los representantes de los cerca de 7.000 trabajadores sanitarios de la provincia. Son los médicos los más afectados por la medida, ya que es el colectivo donde hay mayor déficit de profesionales. De ahí que el principal sindicato médico, CESM-CV, amague con ir a la huelga si la Conselleria sigue adelante con el decreto y lo pone en práctica. Según el secretario general de la organización sindical, Víctor Pedrera, esto supondría que Sanitat tendría potestad para, por ejemplo, obligar a un médico que ejerce en el departamento de salud de Castellón a trasladarse al de Vinaròs, que es una área de salud considerada de difícil cobertura, lo que se traduce en que, a pesar de la creación de nuevas plazas, no hay candidatos para cubrir vacantes ni bajas.

Retribución extra

«La decisión de tratar de incentivar la voluntariedad en el desplazamiento a las plazas de difícil cobertura, habiéndose fijado por la Conselleria una retribución tan solo de 357 euros brutos al mes, hace inviable cualquier tipo de acuerdo, más aun, cuando prevé que en caso de no conseguir facultativos de forma voluntaria en estas condiciones, se establezca la obligatoriedad, con una evidente vulneración de los derechos laborales consolidados de los empleados públicos», explicó Pedrera.

Acciones de protesta

Ahora el sindicato consultará y sondeará entre sus bases las acciones de protesta a desarrollar «en defensa de los derechos de los médicos», donde estará encima de la mesa la convocatoria de huelga, paros o movilizaciones.

«El incentivo económico que plantean es una porquería, deberían haber propuesto una retribución mayor», remarcó, al tiempo que avanzó que los servicios jurídicos del sindicato consideran este decreto ilegal y estudian presentar un recurso.

CESM-CV planteó que todas las retribuciones aplicables por conceptos fijos y periódicos, así como las correspondientes a la jornada complementaria se deberían incrementar en un 50% con respecto a las percibidas en una plaza básica de la misma categoría y, en su caso, especialidad.

«La administración haría bien en no cometer siempre errores similares de apreciación. Sin una incentivación económica importante, el problema de estas plazas no va a resolverse nunca. Remitir este aspecto a la productividad variable, dadas las escuálidas partidas presupuestarias asignadas, no servirá absolutamente para nada», defendieron desde CESM-CV.

Por su parte, el sindicato CSIF se opone al decreto que Sanitat pretende aprobar «con precipitación, sin negociación y desincentivando al personal», ya que consideran que «contempla el traslado forzoso, si no hay voluntarios para cubrir esas plazas, de profesionales entre departamentos».

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ya adelantó la semana pasada que en pocos días se sacará ese reglamento que permitirá que médicos que tengan alguna duda sobre ocupar plazas no la tengan.

Otros incentivos

Además de una mayor retribución económica, que supone cerca de 4.000 euros más al año, cubrir un puesto considerado de difícil cobertura comportará una serie de beneficios: reducción del tiempo de permanencia necesario en cada grado para la progresión en la carrera profesional; ventajas de puntuación en los procesos de selección y provisión y prioridad en la participación de actividades formativas y de investigación.