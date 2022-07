Las denuncias por exceso de velocidad en Castellón casi se duplican en 2022

Castellón se adentra en el ecuador de julio, en un verano en el que se prevé un aumento de los desplazamientos en carretera. Para que ello no tenga repercusión en la accidentalidad, Tráfico hace un llamamiento a la responsabilidad, por ejemplo, incidiendo en no pisar en exceso el acelerador. No en vano, las denuncias por exceder los límites de velocidad se han duplicado en el primer semestre del año en Castellón. Así, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico, de enero a junio de este año se han contabilizado 47.893 frente a las 25.227 del mismo periodo del año anterior. El incremento se ha registrado tanto en las denuncias en cinemómetros estables como en móviles.

Más radares operativos Para el presidente de automovilistas europeos asociados, Mario Arnaldo, un repunte tan elevado no puede deberse solo al aumento del tráfico. A su juicio, el principal motivo tiene que ser la mayor operatividad de los radares. Y aún habrá más, pues en septiembre comenzarán a multar los 3 fijos instalados este mes en Castelló. En los dos últimos años, las denuncias por no respetar este precepto han superado las cifras del 2019. Así, en 2021 se contabilizaron 60.155 en Castellón, frente a las 58.286 del 2019 (+3,20%). Consulta aquí los radares Cambios legislativos Además, en mayo del 2021 entró en vigor la reforma del reglamento de circulación que prohíbe rebasar en vías urbanas los 30 km/h. Y, asimismo, desde el 21 de marzo del 2022, se ha suprimido el margen de 20 km/h para adelantar en vías convencionales, es decir, no se permite rebasar el tope establecido. Más desplazamientos Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en lo que llevamos de año, los desplazamientos de largo recorrido están por encima de los niveles de 2019. Teniendo en cuenta esta tendencia, las estimaciones de la DGT para julio y agosto es que se aumente este tipo de movimientos y, especialmente, haya un incremento significativo de las salidas de fin de semana y los recorridos de corta duración. Y es que las perspectivas turísticas en Castellón apuntan a una actividad igual o mejor que en 2019. No solo eso, la operación Paso del Estrecho vuelve a estar en marcha, toda vez que la pandemia la anuló los dos últimos años. Este recorrido implica el paso de miles de vehículos por la autopista AP-7 entre La Jonquera y Algeciras, parte del cual pasa por Castellón. Unas 15 horas de trayecto. Macrofestivales A ello se suma la vuelta de macroeventos como el FIB, con sus repercusiones en el tráfico, lo mismo que el fin de las restricciones, que el verano de 2021 implicaron cierre del ocio en horario nocturno o movilidad limitada de 1.00 a 6.00 horas a partir del 13 de julio de 2021 en Benicàssim. Dispositivo especial Con motivo del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) se ha establecido un dispositivo especial de vigilancia, ya que se esperan unas 50.000 personas diarias. Dado que la N-340 se verá afectada por el evento, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado una serie de recomendaciones. Como ya publicó Mediterráneo, hasta el lunes 18 de julio se establecen medidas especiales de señalización circunstancial entre los kilómetros 985 y el 990 de la N-340, en ambos sentidos y eje central de la calzada hasta el lunes 18. Además habrá una vigilancia especial por parte de la Agrupación de la Guardia Civil tanto en este tramo como en la carretera local CV-147 (carretera del Desierto de las Palmas en el acceso a Benicàssim). Radares Quienes circulen por esa parte de la N-340 se encontrarán con una circulación ralentizada a 40 kms/hora, con conos y señalética provisional, y con limitación de velocidad controlada por radar. Por ello se recomienda, como alternativa, utilizar la CV-10 desde Castellón Borriol y la CV-13 para volver a enlazar con la N-340 a la altura de Torreblanca. Otra opción es coger la AP-7 desde el acceso de Castelló Norte hasta la salida de Orpesa y viceversa. Alternativa En cambio, los que quieran dirigirse hasta el FIB utilizarán la N-340 y los accesos hacia Benicasim debidamente señalizados, dirigiéndose hacia la CV-147, donde se encontrarán los estacionamientos habilitados. Accesos al FIB Por la glorieta de la Llave, kilómetro 987 de la carretera nacional N-340, solo accederán al recinto del FIB, los vehículos de organización, staff, servicio público (autobuses), emergencias, servicios de limpieza, etc., con una acreditación exterior, normalizada, que les identificará. Además, la Policía Local cerrará cuando resulte conveniente, desde la rotonda de la Llave, el carril de acceso a la N-340, sentido Norte (Barcelona, según informó la DGT.