Una nueva ley beneficiará a más de 3.500 becarios en Castellón

Los sectores de la economía castellonense que más estudiantes tienen en prácticas son compañías que pertenecen a la industria en general (con la mayor cuota, del 11,61%), de comunicación, publicidad y gráficos (11,37%) y servicios (7,86%).

Si nos fijamos en las titulaciones con más posibilidad de realizar prácticas en Castellón, el número 1 es el grado en Publicidad y Relaciones Públicas, le sigue el de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto; y el tercero, de Administración de Empresas. Desde la FUE-UJI recordaron que solo durante el verano, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, en el 2020, se firmaron 111 anexos de prácticas extracurriculares; en el del 2021 se dispararon hasta los 226; y en el del 2022, hasta el 20 de junio se llevan 135 pero la previsión es «cerrar con una cifra parecida a la registrada en el 2021». Estas prácticas tienen una bolsa de ayuda que es «una cantidad que decide la empresa» aunque el mínimo es de 200 euros al mes.

La UJI oferta prácticas académicas externas a su estudiantado durante todo el curso académico, y pueden ser curriculares o extracurriculares; además de las internacionales. Las curriculares, recordaron desde la universidad, «son una asignatura obligatoria en todos los grados y en algunos másteres, y están definidas en el plan de estudios que hay para cada titulación».

Según la información facilitada por la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP), el número de estudiantes de la Universitat Jaume I que durante este curso 2021-2022 participan en prácticas académicas externas pero curriculares, que asciende a 3.421 jóvenes. Aquí se contabilizan tanto aquellas estancias en empresas para aprender la formación práctica tanto de primer como de segundo semestre y también aquellas que se hacen en empresas con carácter anual.

La disposición adicional segunda del RD-l 32/21 de la reforma laboral establece que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor se elaborará un Estatuto del Becario. Aunque el plazo ya ha expirado (el 30 de junio) se está llevando a cabo una negociación entre CEOE, sindicatos y ministerios de trabajo y Seguridad Social desde hace meses, que está en su fase final.

En sus estadísticas de creación de empleo, el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), contabiliza los contratos laborales, distintos, «de obtención de práctica profesional», 206 de enero a junio de este 2022, frente a los 252 del mismo periodo del 2021. En todo 2021 se firmaron 548, la mitad de los 1.123 del 2018 pero más que los 369 del 2011.

La CEV alerta de «costes» por la carga administrativa





El presidente de la patronal castellonense CEV, Luis Martí, recordó que la asociación autonómica «está participando activamente en la conformación de las líneas y contenidos de posición de CEOE en la mesa de negociación del Estatuto del Becario». En la actualidad se está trabajando con un cuarto borrador. «Destacamos de él la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realizan prácticas no laborales, que no es asumible por el actual sistema de empresas y entidades de formación. La formación práctica en las empresas no es un trabajo ordinario al uso. Las prácticas son un módulo más de la formación teórica o plan de estudio de las personas estudiantes, ya sea de ciclos, certificados de profesionalidad, …», indica un informe de la CEV autonómica.





Así, señalan que «si el objetivo es registrar formalmente el desarrollo de las prácticas (alumnado, empresas, fechas,…), se propone crear un nuevo registro de la Seguridad Social, donde se comuniquen la relación de alumnado que forma parte de las PNL en las distintas empresas (independientemente de quien lo realice). Creando de esta forma una base de datos donde se detallarían todos estos datos, para futuras consultas de la vida laboral de las personas», añade el documento. Alertan del incremento de carga administrativa y burocrática para las empresas, en especial pymes, micropymes y el colectivo de autónomos.