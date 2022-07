Las infecciones de transmisión sexual se disparan a cifras récord

Las enfermedades de transmisión sexual, lejos de ir a menos, se han disparado en Castellón hasta máximos en la década y en este 2022 llevan camino de superar esos datos. Los expertos alertan de una mayor relajación de los hábitos de protección en las relaciones sexuales y la necesidad de retomar con fuerza las campañas de concienciación tras derivar el foco en estas en los dos últimos años a raíz de la pandemia del coronavirus.

Las cifras hablan por sí solas y se consideran preocupantes. El centro de información y prevención CIPS de Salud Pública de Castellón (de la Conselleria de Sanitat), durante el 2021, ha notificado 359 casos de infecciones de transmisión sexual en la provincia, tomando como referencia el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. Son casi un 80% más que en el 2020 (202). En lo que va de este 2022 (con 262 durante el primer semestre) ya se superan los casos de todo el ejercicio del 2019, anterior a la pandemia, cuando se detectaron 245. Y de seguir así, al mismo ritmo, en diciembre se alcanzarían los 524.

Multiplicado por seis

Gonorrea y clamidia -como se aprecia en la infografía- son las ITS que presentan un mayor avance en la provincia. En comparativa con la última década, como ejemplo, los casos de gonorrea en lo que va de este 2022 rondan el centenar (95), cuando en todo el 2018 se notificaron 56 y en todo el 2013 tan apenas 28 en Castellón. Haciendo prospectiva y comparando ejercicios completos, desde entonces se habrían multiplicado por seis.

En España la tendencia es similar. Un estudio del Observatorio de Salud Femenina de la plataforma Bloom, con datos oficiales, indica que las ITS se dispararon más de un 1000% en mujeres entre 2012 y 2019, cuando se dio el punto álgido con 16.304 casos. Apuntan a un menor uso del preservativo por féminas al concebir su uso más para evitar un embarazo, para lo que utilizan otros métodos, sin ser conscientes del riesgo de contraer enfermedades.

Especialistas de Sanitat indicaron que «las ITS como la gonorrea, el virus del papiloma humano, la camidia o el VIH , si no se diagnostican a tiempo, pueden conllevar infertilidad, problemas neurológicos, defectos congénitos en el feto, cáncer o sida. Si se tratan a tiempo, casi siempre se curan o se mantienen inactivas». En cualquier caso, según un estudio del equipo de Salusex de la UJI relativo al 2021, apunta que la confianza en el preservativo como método de prevención es alta, de un 97%. «No lo usan porque no confían en él, sino por otras razones», indicó el catedrático de Psicología Clínica, Rafael Ballester. «En los años 90 un 50% no lo usaba sistemáticamente en el sexo vaginal. En 20 años se ha perdido en esa práctica en concreto en torno a un 10%. Nos estamos olvidando del SIDA y a pesar de la pandemia y otros problemas que surgen, los antiguos no se resuelven. Se ha dado una relajación individual e institucional a solucionar», dijo.

Por su parte, el presidente de Casda (Associació Ciutadana contra la Sida), Manu de Gregorio, destacó que es clave destinar más recursos en Castellón en educación para lograr una buena salud afectivo-sexual, prevención y a pruebas de detección, que también realiza la asociación. Gregorio explicó que «el centro médico de Casda en Castellón efectuó en el 2021 más de 300 pruebas diagnósticas: 125 rápidas de VIH (con un positivo), 119 de VHC (un caso) y 119 de sífilis (tres). La mayoría de pacientes fueron hombres (88, heteros y LGTB), 35 mujeres y dos transexuales». Se suelen dar más positivos «en hombres que tienen sexo con hombres, hombres prostituidos y mujeres trans».

Brote de 50 en el Caminás

Hace apenas mes y medio se produjo un «grave problemas de salud pública: un brote de gonorrea en el ámbito de la prostitución, en el Caminás, con 50 personas infectadas» dijo Gregorio, quien espera que la nueva resolución de Sanitat refuerce los centros territoriales «para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de ITS».

La edad de inicio en las relaciones baja a los 12 años

El catedrático de Psicología Clínica de la UJI, Rafael Ballester, explicó que en los estudios que efectúan con su equipo, han concluido que «el inicio de las relaciones sexuales se va adelantando, si antes se situaba en 14 en chicos y 15 en chicas, dentro de la variedad, ahora son los 12 y 13 años». «El acceso a la pornografía a esa edad es mayor y allí el uso del preservativo brilla por su ausencia y además se utiliza a la mujer como un objeto. Necesitan educación sexual. Con inmadurez corren riesgos. Y cada vez chicos más jóvenes llegan a los hospitales con síntomas de VIH porque se han infectado. Piensan que por una vez sin protección no pasará nada. Los adultos debemos velar por ellos. No les hace daño conocer lo que puede pasar y cómo prevenirlo», dijo.