Los técnicos avisan de que serán más estrictos con la seguridad taurina

El 19 de julio se cumplían 25 años desde que una barrera de tijera vencía bajo el peso de un toro, Baldoso, con un balance trágico: un muerto y 23 heridos. Un juez consideró que la madera no estaba en condiciones para soportar la fuerza del animal. Desde entonces, las cosas han cambiado de manera exponencial en materia de seguridad en los bous al carrer, entre otras razones por lo que sucedió aquel día en la Vall d’Uixó, pero después de dos años de suspensión de festejos por la pandemia y en plena campaña taurina de la reactivación, los técnicos que se encargan de validar las instalaciones --barreras, cadafales, entablados...-- advierten de que hay que ser «muy estrictos» en el cumplimiento de los criterios mínimos de seguridad. Y ellos serán los primeros en mostrarse inflexibles en esta materia.

El arquitecto técnico e ingeniero de edificación, Enrique García, que lleva 20 años en el oficio y ha llegado a supervisar hasta 50 festejos al año, insistió ayer en lo que ya dijo en la jornada sobre seguridad taurina celebrada en junio en la Vall, al remarcar que tras el parón por el covid, deben supervisarse todas las instalaciones, muchas de las cuales se almacenan a la intemperie, porque cualquier deterioro podría suponer no superar una supervisión técnica.

García incide en que en su trabajo debe garantizar la seguridad de todos los que participan en los festejos, «pero personalmente me preocupa mucho más la de quienes no participan y que deben tener la tranquilidad de que un toro no romperá una barrera y saldrá a la calle». Si bien reconoce que hoy en día lo habitual es el cumplimiento de los mínimos estándares establecidos, es de la opinión de que hay que ser «muy rigurosos» y pone como ejemplo a los municipios que realizan grandes inversiones en recintos taurinos seguros «que después solo necesitan invertir en mantenimiento».

Los organizadores, cumplen

El presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat, Germán Zaragoza, asegura que «en los casi 10.000 festejos taurinos que organizamos cada año es muy raro que se retrase o se suspenda un acto por detectar deficiencias en este sentido» y es que las comisiones son las primeras interesadas en que no haya problemas, por la seguridad en general y por el bien de la fiesta.

Aun así, desde la agrupación, el 15 de junio se trasladó una comunicación a sus integrantes incidiendo en la necesidad de poner especial empeño en la revisión de instalaciones. Zaragoza recordó que ningún festejo podría haberse realizado hasta ahora sin contar con la certificación técnica.

Ese ha sido el caso de fiestas de Castellón celebradas hasta ahora como las de Onda, Almassora, Vila-real, la Vall o el Grao de Castelló, por citar algunas de las ciudades más importantes, donde no ha habido ninguna incidencia relacionada con infraestructuras.

El próximo 31 de julio comenzarán los actos taurinos de les Penyes en Festes de la Vall tras dos años de ausencia. Según explica el presidente de la Federació de Festes de la ciudad, Miguel Ángel Navarrete, cuando se reactivaron los actos taurinos ya avisaron a las comisiones de que debían revisar barreras, rateras y cadafales. En el caso de les Penyes, en mayo ya se realizó una revisión de los cadafales de esta fiesta, donde el aparejador de la Federación indicó las deficiencias detectadas. Este viernes volverán a visitarlos para asegurarse de que ya han sido subsanadas.

Emergencias recuerda la norma

La secretaría autonómica de Emergencias difundió ayer una circular informativa --en plena temporada alta de festejos-- dirigida a los organizadores de bous al carrer en la que recuerda el cumplimiento de la normativa autonómica y entre los aspectos en los que hace incidencia esta la «comprobación del buen estado de las instalaciones, equipo sanitario adecuado y ausencia de obstáculos en el recorrido».

Entre otras cuestiones básicas relacionadas con la edad mínima de participación, el respeto por el bienestar de los animales o las responsabilidades de organizadores y voluntarios taurinos, la Conselleria recuerda que la pandemia «sigue ahí», por lo que recomiendan «el uso de mascarillas si no se puede mantener la distancia de seguridad, evitar agrupaciones de gente y fumar, aun estando al aire libre».