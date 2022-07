La Unión Europea dio a conocer su propuesta para evitar un invierno energético y restricciones en el suministro como efecto de la guerra en Ucrania y la tensión creciente con Rusia. Pero tanto el sector cerámico de Castellón como el propio Gobierno rechazan la propuesta dada a conocer el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que se resume en una disminución del consumo del 15%. Una medida que, en principio, sería voluntaria, pero que podría ser forzada si el panorama se deteriora.

Para la asociación de fabricantes de productos cerámicos, Ascer, "compartimos los principios de solidaridad entre estados miembro y estamos totalmente de acuerdo en colaborar con aquellos países que lo necesiten pero entendemos que una imposición de reducción del consumo no es la solución al problema". Además, inciden en el hecho de que los grandes consumidores industriales son de los que más han contribuido al desarrollo de las actuales redes de abastecimiento en nuestro país. "Los consumidores españoles y especialmente la industria gasintensiva, responsable del consumo del 60% del gas industrial del país, ha sufragado durante años a través de cargos y peajes el sistema gasista español para garantizar un suministro constante y confiable y garantizar el aprovisionamiento a través de sus centrales de regasificación y una cartera muy diversificada de orígenes", señalan.

Empresas esmalteras

Una opinión semejante es la que manifiesta la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), que también necesitan de un elevado consumo de gas para poder desarrollar su actividad. Su secretario general, Manuel Breva, declara que las "industrias gasintensivas como la de fritas, esmaltes y colores cerámicos no podemos permitirnos limitar el consumo. No tenemos de momento una fuente de energía alternativa. Necesitamos el gas para producir, y reducir el consumo pasaría por reducir también la producción y el empleo, cosa que no es deseable, más en un contexto como el actual, de alta volatilidad económica y geopolítica a nivel internacional".

Breva añade que llevan "muchos meses soportando unos precios del gas excesivos, que están mermando fuertemente nuestra cuenta de resultados. Solo nos falta ahora que nos hagan reducir la producción. Es una invitación más a la deslocalización y a que la industria salga de Europa".

Por parte de Anffecc indican que estas empresas "cuentan con plantas productivas por todo el mundo, pero siempre se ha velado por mantener la I+D+i y la producción en España", pero que si se mantienen "las trabas, los incrementos de precios de energía y materias primas, el encarecimiento y recorte de los derechos de emisión, y además se promueven restricciones de suministro energético, las empresas se verán forzadas a producir más fuera de Europa, donde los costes energéticos y laborales y las cargas administrativas son muy inferiores", concluyó Breva.

Respaldo a la ministra

A diferencia de otras actuaciones, en las que las asociaciones de la industria cerámica han criticado la política de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada de las decisiones del Gobierno en materia energética", tanto Ascer como Anffecc han expuesto su pleno respaldo a la determinación de Ribera de rechazar el plan de la Unión Europea, al considerar que la reducción generalizada del 15% no tiene en cuenta los esfuerzos de España, ni el hecho de que las reservas de gas de nuestro país están al 80%, 30 puntos más que la media de la UE. "Nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", manifestó la ministra. Por parte de Anffecc "se agradece la rápida respuesta de la ministra Ribera ante el plan de contingencia europeo, que no ha tenido en cuenta las particularidades de cada estado en cuanto a consumos, proveedores y necesidades”. Aún así, desde Ascer exponen que están "enteramente a disposición del Gobierno de España para colaborar en la proposición y aplicación de medidas de eficiencia energética como la promoción de la cogeneración o la utilización de gases renovables".