La Comisión de energía de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), presidida por Vicente Nomdedeu, ha analizado hoy cómo están afectando los elevados precios de la energía, y en particular del gas natural, al tejido productivo. Al respecto, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que pueda tener sobre la industria la reducción obligatoria del consumo de gas propuesta dentro del plan de Contingencia de la Comisión Europea.

A pesar de compartir el principio de solidaridad de los Estados miembros, la Comisión de Energía ha mostrado su disconformidad con el Plan Europeo de Reducción de la Demanda de Gas, “Save gas for a safe winter“, que pretende un sistema de reducciones obligatorias del consumo de gas iguales para todos los Estados miembros, al tiempo que ha agradecido la oposición del Gobierno de España a la propuesta de Bruselas. “Felicitamos a la Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por la defensa que ha hecho de la industria española. No se pueden exigir ahorros en el consumo de gas a todos los países por igual independientemente de su situación concreta y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado a otros países de la UE”, ha afirmado Vicente Nomdedeu.

Paradas de producción y efecto en el empleo

En la Comunitat Valenciana la implementación de paradas obligatorias afectaría a sectores tan importantes para su economía como el azulejero, esmaltero, textil, siderúrgico, curtido y acabado de pieles, entre otros, con la consecuente pérdida de competitividad y puestos de trabajo.

Asimismo, la Comisión de energía ha hecho el seguimiento de la situación de las ayudas a industrias gas intensivas, contempladas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania RD 6/2022 y 11/2022, y ha alertado de que el ritmo de pago de las ayudas urgentes es lento ya que todavía existe un número importante de empresas a la espera de recibir la ayuda anunciada a finales de marzo (RD 6/2022) y que los nuevos CNAEs incluidos en el segundo paquete de ayudas a los consumidores gas intensivos (RDL 11/2022) es muy probable que no reciban el cobro hasta diciembre.

“Esta ayuda urgente, considerada así igualmente por el propio gobierno dentro de ambos decretos, debe llegar a las empresas cuanto antes”, ha advertido Nomdedeu. “La correspondiente al RD 6/22 ya está llegando muy tarde para muchas empresas que ven como tienen que suprimir la previsión de ese ingreso mes a mes en su flujo de caja provocando serias tensiones de tesorería en sus escenarios. Pero al mismo tiempo la correspondiente al RDL 11/22 no puede prorrogarse hasta diciembre, para entonces puede que haya empresas que ya no puedan utilizarla”, ha concluido.

Por otro lado, desde la Comisión de energía se ha pedido que la Generalitat haga efectivas las ayudas complementarias al Plan Nacional, con un montante de 50 millones, anunciadas dentro del Plan Re-Activa para ayudar a las empresas consumidoras de gas, e igualmente la línea de ayudas complementarias para empresas de autobuses especialmente afectadas por el incremento del precio del combustible.

Sobre el FNSSE (Fondo Nacional Sostenibilidad Sistema Eléctrico), cuya votación se ha pospuesto para septiembre/octubre, los sectores mantienen el rechazo a su posible activación. En el contexto actual, en el que las empresas están gravemente afectadas por el alza de los costes de la energía, CO2, materias primas, transporte, y sufriendo ya una merma en su competitividad, la aplicación del FNSSE sería una dificultad más que podría dejar fuera del mercado internacional a un gran número de empresas.