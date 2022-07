El plan antipirata acelera y aflora tres apartamentos ilegales cada día

Los apartamentos en Castellón se han impuesto más que nunca como alojamiento vacacional para este verano, pero la lucha contra aquellos alquilados sin dar de alta es uno de los caballos de batalla del sector profesional. La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, sigue con sus controles de visitas in situ y rastreo on line para detectar el fraude. Del 1 de enero al 19 de julio se han registrado 709 altas de apartamentos en el Registro Oficial --cuando en todo 2021 fueron 758, en 2020, 721; y en 2019, 1.483--. En todo caso, el ritmo en este 2022 parece ser superior, pues en el semestre se alcanzaron las 642 altas, frente a las 406 del mismo periodo del 2021, lo que supone un 58% más.

La oferta global con la que afronta la campaña estival Castellón son 14.479 viviendas turísticas legales, mientras que en las mismas fechas antes de la pandemia, en el 2019, eran menos: 13.703, una diferencia de 776 en un periodo en el que se han ido registrando altas y bajas. El plan antipirata está dando frutos, aunque queda tela que cortar. Solo en este 2022 --hasta mitad de julio-- en los municipios de costa e interior se han realizado 42 inspecciones presenciales en bloques y revisado 65 anuncios sin número de registro o con él, pero incorrecto, vinculados con 126 alojamientos.

Alquiler de pisos rurales

Alrededor del 20% de los pisos turísticos bajo sospecha de alquiler irregular que se han analizado corresponden al interior: Càlig, Eslida, Llucena, Vall d’Alba, Vistabella, Morella, Cortes de Arenoso, la Pobla Tornesa, Vilafamés, Montán, Culla, Sant Jordi, La Salzadella y Sant Mateu. «Tras la advertencia de inspección o requerimiento escrito del Servicio Territorial de Turismo se retiraron los anuncios o se iniciaron los trámites de legalización, y en estos momentos quedan pendientes de trámites o revisión 24 », indicaron.

«Habitualmente la apertura de expediente sancionador se resuelve con la subsanación por parte del particular o de la plataforma en el plazo correspondiente. En caso de no ser así se procede a sancionar, aunque el objetivo de Turisme no es tanto sancionar sino concienciar y subsanar», declararon. La lucha contra el intrusismo en el sector turístico es una actuación prioritaria de la secretaría autonómica de Turisme; y por ello en los últimos años se han impulsado diferentes medidas y campañas para incentivar que todas las viviendas turísticas de Castellón, Valencia y Alicante estén inscritas en el Registro.

De las casi 15.000 viviendas turísticas legales destaca el liderazgo de Orpesa (con 4.195 apartamentos y 22.856 plazas); le sigue Peñíscola (3.472 y 18.048 plazas); Alcossebre (2.265 viviendas y 11.343 plazas); Benicàssim (837 y 4.561 plazas); y Vinaròs (con 831 y 4.382, respectivamente).

Convenio con Policías Locales

Para atajar la economía sumergida, desde el 2018 hasta la actualidad Turisme Comunitat Valenciana ha ido sumando convenios de colaboración directa con ayuntamientos para estrechar las acciones contra el intrusismo y la competencia desleal que supone la oferta turística ilegal. Actualmente, de la provincia de Castellón están vigentes los acuerdos con las fuerzas de seguridad municipales de Navajas, Morella, Benicàssim, Peñíscola, Alcalà de Xivert; y este 2022 también se suman Orpesa y Castelló. En el resto de la Comunitat, la precursora fue Dénia, le siguió València, Oliva, Santa Pola, Gandía, Calpe, Benidorm, el Campello, El Puig, Xàbia, Alboraia, Finestrat; y en este ejercicio, se han firmado nuevos con Alicante, Castell de Guadalest, Puçol, Altea, Sueca y Guardamar del Segura.

10.000 más en la Comunitat

En la actualidad la Comunitat tiene 88.458 viviendas turísticas registradas; mientras que, en las mismas fechas de 2021, tenía 86.898; en 2020, 83.484; y en 2019, 78.455. En estos tres años se ha dado una evolución a más altas, pese al contexto covid, y se han incrementado en 10.000 las viviendas en el registro oficial de Turisme.

En lo que llevamos de 2022 --hasta el 15 de julio-- se han efectuado un total de 292 controles presenciales en viviendas turísticas de la Comunitat a través del Servicio de Inspección de Turismo. Durante el pasado año fueron un total de 633 inspecciones in situ; y en 2019, 566. «En lo que respecta a las campañas desarrolladas en el 2020 se vieron afectadas por los diferentes cambios y protocolos de actuación motivados por la pandemia, por lo que los datos no son comparables», indicaron desde el ente autonómico.

El nuevo decreto del alojamiento turístico en la Comunitat , en vigor desde mayo del 2021, propicia la depuración del Registro actual de viviendas turísticas para conocer el volumen real destinado al sector. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, declaró recientemente que «Turisme quiere fomentar en el consumidor la elección de la oferta reglada, que es la que se somete a certificaciones, normativa y exigencias, y garantiza una buena experiencia turística».