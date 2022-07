La construcción de Castellón avisa: "Los materiales bajan de precio pero será pasajero"

La escalada del coste de los materiales de construcción en Castellón pesa como una espada de Damocles y se viene disparando desde el comienzo del 2022 con la crisis energética y la guerra en Ucrania. Pero por fin se empieza a notar un descenso de precios en el hierro, el acero o la madera, si bien los propios empresarios lo ven aún «insuficiente» y opinan que será «pasajero».

El coordinador de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), David Ruiz, explicó que «hierro y madera se han estabilizado en precios un poco, pero los proveedores nos dicen que tampoco es definitivo. A ellos les dan precios para el día. No saben».

En todo caso, Ruiz valoró que «el origen puede estar en que ahora hay muchas obras públicas que han quedado desiertas porque no entran en precio y hay proyectos de obra privada para iniciar que están paradas, un poco a la expectativa. Ha bajado la demanda de materiales y eso ha podido influir. Mientras el problema de la energía no se solvente, unido a la guerra, vamos a seguir con incertidumbre y veo difícil que se estabilicen las tarifas. El gas influye directamente en el precio del azulejo que compramos, por ejemplo».

"Si estocas en el solar, el hierro 'vuela'"

En su análisis, el representante de las empresas de la construcción añadió que «igual que ha ido bajado un 10% el hierro, hay que tener en consideración que antes se había triplicado respecto a hace un año y medio. Aunque está claro que toda piedra hace pared no acaba de resultar un alivio». Además, el portavoz de APECC reseñó que se junta otro hándicap y es que «los constructores no podemos comprar cuando queremos --por ejemplo, si ahora está más barato-- sino cuando nos hace falta. Si no tienes una estructura en marcha pues no lo adquieres pues si lo almacenas en el solar, te vuela. Los robos de hierro en las obras están a la orden del día. No puedes estocar. Solo si tienes un proyecto concreto y sabes lo que vas a necesitar».

Previsiones económicas y demanda

Expertos en inversión de Castellón como Jesús Villegas, delegado de Renta 4, subrayan al respecto que «las materias primas subieron de precio una barbaridad en el 2021,y en este 2022 materiales como el níquel, acero o cobre que se habían encarecido muchísimo se están abaratando. Quien haya comprado cobre a 1 de enero ahora está perdiendo dinero. La madera y los fletes están bajando. Son indicadores no concluyentes de una recesión por venir. El empresario se anticipa, prevé vender menos, compra menos material para producir; y el precio de salida baja».