Ha fallecido el doctor José María Breva Sanchis y me embarga un profundo sentimiento de pena y tristeza por la pérdida de un amigo y compañero durante tantos años.

Nos ha dejado la persona, pero en mi retina y en la de tantos compañeros, persisten las vivencias compartidas y los buenos momentos, cuyo indeleble recuerdo nos acompañará siempre.

Recuerdo cuando me hablaba de su admiración por su tío, el Dr. Sanahuja, que fue quien orientó su vocación por la medicina.

Recuerdo buenos momentos personales, desde cuando jugábamos al fútbol sala ya hace muchos años, hasta cuando compartíamos guardias o su participación desde el principio, en un proyecto formativo como son las Jornadas de Lípidos que este año alcanzan su vigésima edición.

Recuerdo el amor a su tierra, Castellón, y su ilusión por participar como docente de las nuevas generaciones de médicos formados en la Universidad CEU-Cardenal Herrera; sin duda su magisterio y cercanía será recordado por las primeras promociones de médicos formados en Castellón.

Recuerdo la última vez --hace dos meses- en la que estuvimos juntos, en la inauguración del Congreso de los Médicos de Atención Primaria (Semergen) de la Comunitat Valenciana, en Peñíscola. Allí, en su último discurso dignificó el papel de la Atención Primaria y manifestó su disconformidad ante las precarias condiciones que habíamos sufrido los médicos y personal sanitario durante la pandemia. Le recuerdo, allí en su intervención, reclamando a la Administración los recursos necesarios para el desarrollo de una Atención Primaria con los recursos materiales y humanos necesarios para el adecuado desarrollo de la profesión y una atención digna a la población.

Recuerdo cómo lideró un proyecto para acercar el Colegio de Médicos de Castellón a sus colegiados y a la sociedad castellonense. Me resulta entrañable, hoy más que nunca, rememorar el día en el que me propuso participar en ese proyecto; sus ganas e ilusión me hicieron, sin dudarlo, integrarme en lo que primero fue una candidatura y luego la Junta Colegial electa.

Recuerdo, asimismo, el gran cariño por su familia; en sus hijas continuará viéndose representado. A ellas --Cristina e Isabel- y a su mujer --María José- dirijo especialmente mi cariño y mis más sentidas condolencias, sin duda compartidas por los médicos de Castellón, ya que han perdido a un presidente afable, conciliador y dialogante, pero, sobre todo, a un gran compañero, y, en mi caso, a un gran amigo.

Descanse en paz.

Dr. Vicente Pascual

Junta Directiva Colegio de Médicos de Castellón