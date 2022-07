La ITV ya no da cita para agosto en Castellón y deriva a Sagunt

Casi misión imposible resulta pasar la inspección técnica de vehículos durante el mes de agosto en la provincia de Castellón. Los tres centros que hay en la provincia, que gestiona Compañía Valenciana de Revisiones S.L., en Vila-real, Castelló y Vinaròs, ya no tienen citas disponibles para el próximo mes, por lo que en las dependencias de la capital de la Plana derivan a los conductores a las instalaciones del Puerto de Sagunt, donde ayer daban turno para finales del próximo mes.

«Llevo 10 días llamando al teléfono que hay en la página web para pedir cita en Vila-real y no me lo cogen y en internet no aparecen citas disponibles en agosto ni septiembre, que es cuando está abierta la agenda, y en Castelló la primera que aparece es para el 19 de septiembre y he tenido que ir allí y me han dicho que, en agosto, solo quedan citas en el Puerto de Sagunt», explica un conductor, que lamenta los problemas para poder conseguir día y hora para pasar la inspección de su vehículo.

Por tanto, la previsión debe ser clave a la hora de pedir citación para pasar la ITV con suficiente antelación. Así, la normativa recoge que se puede pasar incluso 30 días naturales antes de la fecha límite porque hacerlo con anterioridad, no adelantará la fecha para el año siguiente.

Multas

En cuanto a las sanciones, circular con la ITV caducada puede acarrear una multa de 200 euros, pero el denunciado puede acogerse a un descuento del 50% si la paga antes del plazo estipulado. Esto se considera una infracción administrativa por lo que no conlleva la pérdida de puntos.

La sanción por circular con un coche que ha pasado la ITV con resultado negativo es de 500 euros y, en este caso, no existe la posibilidad de acogerse a ningún descuento por pronto pago.

Los problemas para poder pasar la ITV en tiempo y forma si se solicita cita pocas semanas antes de caducar la autorización no son nuevos, aunque se repiten meses antes de la que Generalitat se haga cargo del servicio al recuperar la gestión. Un trámite que está previsto llevar a cabo a partir de enero del 2023, pero se está a la espera de saber si el Consell atenderá la petición de las concesionarias sobre una ampliación de la concesión a causa del cierre de las estaciones durante los meses del estado de alarma.

Con este proceso, la Generalitat busca rebajar tarifas y mejorar la calidad, eficiencia y competitividad del servicio. Y es que, después de la última subida que tuvo lugar el pasado abril, el incremento del precio oscila entre los 8,32 y 21,23 euros. Por ejemplo, el coste de la ITV para un turismo gasolina es de 45,74 euros y en caso de diésel es 67,40 euros. Este incremento se debió a la recuperación de los precios del 2013, aumentando además un 5% la carga impositiva después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) anulara la rebaja del 2019 aplicada por el Consell.

El Consell avanza en la gestión pública del servicio

El Consell ya ha aprobado la creación de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles como sociedad mercantil pública para la prestación del servicio público de ITV y de las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat. El personal de las concesionarias que brindan el servicio desde hace 24 años será subrogado por la nueva mercantil y se seguirá usando las instalaciones de las estaciones actuales, ya que se cederán a la nueva mercantil, de acuerdo a la Ley de Patrimonio de 2003.

En concreto, el ejecutivo de Ximo Puig ha determinado en 11 el número de miembros del consejo de administración, de acuerdo con los estatutos y teniendo en cuenta el reparto competencial entre las consellerias. La sociedad se constituye para un plazo indefinido.